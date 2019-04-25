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18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание.

26.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 апреля 2019 14:45 1233

18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание.

Автор: Эдуард Кидяев.

18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание «Безопасность детей – ответственность взрослых».

18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание.

В рамках областного родительского собрания организована работа 2-х площадок:

— площадка №1 (350 человек) – ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», ул. Ленина,57 (далее – Центр творчества);

— площадка №2 (60 человек) – ОАО «Купалинка», ул. К. Заслонова, 58.

Порядок проведения собрания в Центре творчества:

15.00 — 15.30 – работа интерактивных площадок (фойе 1 этажа Центра творчества);

15.30 — 17.00 – встреча участников собрания с членами экспертной группы (сотрудники управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома, Солигорского РОВД, Солигорского ГРОЧС, УЗ «Солигорская ЦРБ» по актуальным вопросам собрания (актовый зал Центра творчества);

17.00 — 17.30 – концертная программа «Счастливое детство».

Проведение собрания в ОАО «Купалинка»:

С 15.00 до 15.30 будут работать интерактивные площадки, с 15.30 — встреча участников собрания с членами экспертной группы (актовый зал).

Источник: сайт Управление по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 апреля 2019 14:45 1233 18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное...
 
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