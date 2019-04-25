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18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание.
26.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 апреля 2019 14:45 1233
18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание.
18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание «Безопасность детей – ответственность взрослых».
В рамках областного родительского собрания организована работа 2-х площадок:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 апреля 2019 14:45 1233 18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное...
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