18 апреля 2019 года в Солигорске пройдет XII областное родительское собрание.

В рамках областного родительского собрания организована работа 2-х площадок:



— площадка №1 (350 человек) – ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», ул. Ленина,57 (далее – Центр творчества);



— площадка №2 (60 человек) – ОАО «Купалинка», ул. К. Заслонова, 58.



Порядок проведения собрания в Центре творчества:



15.00 — 15.30 – работа интерактивных площадок (фойе 1 этажа Центра творчества);



15.30 — 17.00 – встреча участников собрания с членами экспертной группы (сотрудники управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома, Солигорского РОВД, Солигорского ГРОЧС, УЗ «Солигорская ЦРБ» по актуальным вопросам собрания (актовый зал Центра творчества);



17.00 — 17.30 – концертная программа «Счастливое детство».



Проведение собрания в ОАО «Купалинка»:



С 15.00 до 15.30 будут работать интерактивные площадки, с 15.30 — встреча участников собрания с членами экспертной группы (актовый зал).

