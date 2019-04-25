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Золотую перчатку Таноса с подзарядкой для iPhone оценили в 7,5 тысяч долларов

26.04.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar выпустил перчатку Таноса (Infinity Gauntlet), которая может заряжать iPhone.


На сайте компании говорится, что перчатка достигает в высоту 30 сантиметров, покрыта золотом, а камни бесконечности выполнены из драгоценных камней. В ладони закреплено беспроводное зарядное устройство, с помощью которого получится восполнить заряд аккумулятора iPhone или другого смартфона с поддержкой этой технологии.




За аксессуар производитель просит 490 тысяч российских рублей, или около 7,5 тысяч долларов. На сайте также говорится, что финальный дизайн перчатки может отличаться от тех, что изображен на иллюстрациях.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Герой працы
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Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
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