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Золотую перчатку Таноса с подзарядкой для iPhone оценили в 7,5 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Российский люксовый бренд Caviar
На сайте компании говорится, что перчатка достигает в высоту 30 сантиметров, покрыта золотом, а камни бесконечности выполнены из драгоценных камней. В ладони закреплено беспроводное зарядное устройство, с помощью которого получится восполнить заряд аккумулятора iPhone или другого смартфона с поддержкой этой технологии.
За аксессуар производитель просит 490 тысяч российских рублей, или около 7,5 тысяч долларов. На сайте также говорится, что финальный дизайн перчатки может отличаться от тех, что изображен на иллюстрациях.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Перчатка достигает в высоту 30 сантиметров.
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