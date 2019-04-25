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Минчанин снял трейлер к финальным «Мстителям». На Youtube его посмотрели больше 7 млн раз
Источник материала: KYKY>
Беларус Дмитрий Добудык, ролики с 3D-визуализацией которого неоднократно «сотрясали» Youtube, снял новый трейлер – к «Мстителям». Его посмотрели более 7,3 миллиона раз, видео набрало 45 тысяч лайков и около трех тысяч комментариев.
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Беларус Дмитрий Добудык, ролики с 3D-визуализацией которого неоднократно «сотрясали» Youtube, снял новый трейлер – к «Мстителям». Его посмотрели более 7,3 миллиона раз,...
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