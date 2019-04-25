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Минчанин снял трейлер к финальным «Мстителям». На Youtube его посмотрели больше 7 млн раз

26.04.2019 12:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларус Дмитрий Добудык, ролики с 3D-визуализацией которого неоднократно «сотрясали» Youtube, снял новый трейлер – к «Мстителям». Его посмотрели более 7,3 миллиона раз, видео набрало 45 тысяч лайков и около трех тысяч комментариев.



Дмитрий – свадебный фотограф, но одна из его страстей – компьютерная анимация. На его Youtube-канале можно найти трейлеры к «Ведьмаку», «Человеку-пауку», «Дэдпулу» и другим фильмам, однако новая графическая работа по просмотрам побила рекорд.

Как пишет TUT.by, одного персонажа Добудык создавал около недели, а последние три недели трудился около 11 часов в сутки. Так, трейлер был готов примерно за восемь месяцев. Со слов беларуса, пока фанаты «Мстителей» надеялись, что придет Капитан Марвел и «всех спасет», у Дмитрия возникла другая идея: образ Таноса, который держит за шею Капитана Марвел. Это и стало сюжетом. Вглязните, насколько это завораживающе.

 
 
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Беларус Дмитрий Добудык, ролики с 3D-визуализацией которого неоднократно «сотрясали» Youtube, снял новый трейлер – к «Мстителям». Его посмотрели более 7,3 миллиона раз,...
 
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