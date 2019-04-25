Министры обороны стран ОДКБ обсудят в Бишкеке угрозы безопасности в Центральной Азии

Источник материала: Интерфакс

Заседание Совета министров обороны государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет во вторник в столице Киргизии, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, совместные действия по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье а также рассмотрят План коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 - 2021 годы", - отметил В.Зайнетдинов.

Планируется рассмотреть ряд документов, касающихся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на следующий год, в том числе регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ, план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года - первое полугодие 2020 года.

Также ожидается принятие решения о создании рабочей группы при Совете министров обороны ДКБ по вопросам материально-технического обеспечения коллективных сил организации.