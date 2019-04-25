Источник материала: Интерфакс

Концерн "Белнефтехим" на переговорах в Минске намерен представить предложения по технической нормализации ситуации с транзитом нефти, заявил глава концерна Андрей Рыбаков.

"Сегодня мы пригласили всех вас для выработки соответствующих решений существующих проблемы, восстановления поставок качественного сырья на НПЗ и транзитного потока нефти. Белорусская сторона имеет техническое видение и предложения по нормализации ситуации. Мы должны сегодня принять все необходимые решения", - сказал А.Рыбаков на переговорах в пятницу в Минске.

Он отметил, что поступление некачественного сырья привело к внештатной работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов и, как результат, снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями.

"Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации", - подчеркнул глава концерна.

А.Рыбаков напомнил, что по состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.

Как сообщалось, в пятницу в Минске начались экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Беларуси (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть"), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО "Укртранснафта").

Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

На следующий день "Гомельтранснефть Дружба" остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после сообщения о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Вечером 25 апреля Украина также сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Броды".