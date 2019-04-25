Социал-демократическая партия Казахстана решила бойкотировать президентские выборы

Источник материала: Интерфакс

Казахстанская оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) на съезде в пятницу приняла решение бойкотировать внеочередные президентские выборы, которые должны пройти в стране 9 июня, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Редактор газеты "Общественная позиция - ДАТ" Ермурат Бапи, которого партия ранее планировала выдвинуть кандидатом на президентские выборы, заявил на съезде ОСДП, что отказывается в них участвовать.

"Быть в этой массовке и придавать легитимность этим выборам не стоит. Я снимаю свою кандидатуру", - сказал Е.Бапи.

Кроме того, около десяти выступивших на съезде делегатов один за другим заявили, что не верят в честность проведения предстоящих выборов.

Решение о бойкоте съезд принял большинством голосов - 36 человек "за", трое - против.

Делегаты съезда ОСДП в резолюции заявили, что в Казахстане в очередной раз "запущен в действие механизм досрочных президентских выборов без выбора".

"Это будет означать предельную мобилизацию административного ресурса, тотальные фальсификации и другие нарушения выборного законодательства, давно превратившие народное волеизъявление в примитивный и позорный фарс", - говорится в резолюции.

В предыдущих внеочередных выборах президента Казахстана в апреле 2015 года ОСДП не участвовала и своего кандидата не выдвигала, объяснив это тем, что досрочное проведение выборов не дает возможности полноценно к ним подготовиться.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.

Согласно законодательству, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет.

Выдвижение кандидатов на президентские выборы заканчивается 28 апреля.

В Казахстане официально зарегистрированы семь политических партий: партия "Нур Отан", народно-демократическая (патриотическая) партия "Ауыл", демократическая партия Казахстана "Ак жол", политическая партия "Бирлик", Коммунистическая народная партия Казахстана, демократическая партия Казахстана "Азат" и ОСДП. Две последние являются оппозиционными. Партия "Азат" последние десять лет какой-либо политической активности не проявляла.