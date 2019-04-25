Исследование: у жителей Афганистана и Беларуси – меньше всего положительных эмоций

Источник материала: Ежедневник

Американский институт Gallup провел исследование степени эмоциональности. Беларусь и Афганистан оказались теми двумя странами, жители которых, согласно опросу, испытывают менее всего положительных эмоций.

У жителей стран Латинской Америки, для сравнения, позитива в жизни намного больше.

Авторы исследования попросили респондентов описать, как они чувствовали себя за день до опроса, и составили два рейтинга: рейтинг положительных эмоций и рейтинг отрицательных.

Описывая негативные эмоции, респонденты рассказывали, чувствовали ли они за день до опроса физическую боль, волнение, грусть, стресс и злость.

Общий уровень негативных эмоций в мире остался на уровне прошлого года и составил 30%. В то же время, уровень злости достиг максимума за время проведения опроса и составил 22%. Уровень волнения и грусти также поставил новый рекорд и составил 39% и 24% соответственно. В то же время, уровень стресса в мире снизился на 2 процентных пункта и составил 35%.

Россия в рейтинге не фигурирует.

Лидерами рейтинга отрицательных эмоций у населения стали такие страны, как Чад, где о негативном опыте рассказали 54% опрошенных, Нигер (50%), Сьерра-Леоне (50%), Ирак (49%) и Иран (48%).

Реже всего о негативных эмоциях говорили жители Тайваня (14%), Сингапура (17%) и Казахстана (17%).

В то же время, число людей, говорящих о положительных эмоциях все еще значительно превышает число тех, кто испытывал отрицательные эмоции. Доля людей, рассказавших о положительных эмоциях, в опросе составила 71%, достигнув уровня 2015 года. В 2016 году о положительных эмоциях рассказали 70% респондентов, в 2018 году - 69%.

Говоря о положительных эмоциях, респонденты должны были рассказать о том, хорошо ли они отдохнули накануне опроса, уважительно ли к ним относились в тот день, много ли они улыбались и смеялись, делали ли они что-то интересное, испытывали ли удовольствие.

В опросе за 2018 год 71% опрошенных заявил, что испытывал удовольствие, 72% сказали, что они хорошо отдохнули, а 74% заявили, что много смеялись и улыбались.

Самый высокий уровень положительных эмоций наблюдался в странах Латинской Америки. Лидерами по хорошим эмоциям стали Парагвай, Панама, Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия. Также в десятку самых позитивных стран попала Индонезия. Во всех этих странах о положительных эмоциях рассказали более 80% опрошенных.

В конце списка по результатам опроса о положительных эмоциях оказался Афганистан, где о них рассказали 43% опрошенных. На предпоследнем месте - Беларусь, там 48% респондентов заявили, что испытывали положительные эмоции.