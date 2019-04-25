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Захаров: Скабелка оказался в Казахстане, а я, к сожалению, - нет

26.04.2019 15:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Воспитанник усть-каменогорского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Михаил Захаров, ныне возглавляющий минскую «Юность», в интервью Sports.kz вспомнил о совем казахстанском этапе карьеры и сделал прогноз на чемпионат мира в дивизионе IA, который стартует 29 апреля в Нур-Султане.


Михаил Захаров. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Михаил Михайлович, насколько известно, вы родом из Усть-Каменогорска. У кого тренировались в «Торпедо»?

— Тренировался я в «Торпедо» до 17 лет у Олега Павловича Домрачева. Когда мы играли в ВХЛ и приезжали в Усть-Каменогорск, я был на его могиле. Еще один мой тренер — Валерий Константинович Польшаков.

— С кем из известных впоследствии казахстанских игроков выступали в юношеской торпедовской команде?

— Из известных игроков были Виктор Шкурдюк, Сергей Давыдов, Константин Гаврилов, Михаил Панин, который, к слову, дважды становился чемпионом СССР в сезонах 1980/1981 и 1981/1982 годов, играя за ЦСКА, а также бронзовым призером чемпионата Советского Союза в составе ленинградского СКА в сезоне-1986/1987.

— Как вы оказались в минском «Динамо»?

— Когда мне было 16 лет, в апреле в Усть-Каменогорске проходил турнир на Кубок СССР, в котором участвовало и минское «Динамо». Главный тренер динамовцев на тот момент Виталий Иванович Стаин пришел на нашу тренировку с Валерием Константиновичем Польшаковым. Как сейчас помню, катались мы тогда на маленькой площадке. Вот тогда Виталий Иванович и пригласил меня в минское «Динамо». Первый матч за минчан я сыграл в октябре в возрасте 17 лет против новосибирской «Сибири» — и в этой же игре забил свой первый гол.

— Бываете ли в Казахстане? Продолжает ли что-то связывать вас с нашей страной?

— Конечно, — это же моя Родина. Кто-то открещивается от своей Родины, а я — нет. Казахстан — это моя Родина, где я сформировался как хоккеист, и Усть-Каменогорск для меня — город № 1, который я люблю и в котором всегда хочу побывать, потому что все связанное с ним для меня незабываемо.

Так получилось, что родственников у меня там не осталось. Моя двоюродная сестра живет в Шымкенте, — но там хоккея нет, как вы знаете. Надо строить там хоккейный дворец.

Пользуясь случаем, хотел бы передать привет усть-каменогорскому «Торпедо» и сказать, что если когда-нибудь мне предложат там поработать, то я с удовольствием соглашусь, так как сам являюсь воспитанником клуба.

— Как можете охарактеризовать работу в «Барысе» в минувшем сезоне белорусского специалиста Андрея Скабелки?

— Здесь даже и рассуждать не надо — «пять с плюсом» ему. Скабелка молодец, создал команду, которая заняла наивысшее место, все игроки им довольны, и хоккейный взгляд у него хороший. Мы с ним всегда конкурировали в Беларуси, но он оказался в Казахстане, а я, к сожалению, — нет. Рад, что этот специалист возглавил «Барыс» и сборную Казахстана.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы команды Казахстана под руководством Скабелки на домашнем первенстве планеты?

— Первое место — и никаких вариантов. Могу поставить на это ставку в бутылку кумыса.

— Как относятся в Беларуси к тому, что Андрей Скабелка тренирует главного конкурента вашей сборной в борьбе за путевки в элиту?

— Отлично, — ничего страшного в этом нет. Если в Беларуси в Скабелке не нуждаются, а Казахстану он нужен, то что тут говорить?! У нас, как вы знаете, процессом все время рулят канадцы, а в Казахстане на первый план вышли белорусы, которые сейчас, я уверен, все и докажут.

Я хотел бы поздравить молодежную сборную Казахстана с сохранением прописки в сильнейшем дивизионе, а также «Арлан», который выиграл Континентальный кубок. Ну, и заранее хотел бы поздравить и национальную сборную вашей страны — с возвращением в элиту. У Казахстана две команды в МХЛ, поэтому в этом плане вы молодцы, что это делаете, ведь благодаря этим двум командам у вас есть огромный успех.

— Какие команды, на ваш взгляд, являются главными фаворитами чемпионата мира в Нур-Султане?

— Я думаю, все-таки, только две сборные — Казахстан и Беларусь. Словенцы даже с Анже Копитаром, думаю, не потянут, потому что у них уже все возрастные, и их время прошло.

— Каковы ожидания и настроения хоккейной общественности Беларуси перед чемпионатом мира?

— Все уверены на 100%, что мы окажемся в сильнейшем дивизионе мирового хоккея. И Казахстан там тоже будет. Я очень трепетно отношусь к своей Родине, поэтому переживаю за молодежную и юношескую казахстанские команды. Юноши, к сожалению, в этот раз не пробились в состав сильнейших сборных планеты.

— На чем строятся принципы работы нынешнего главного тренера белорусской сборной Андрея Сидоренко?

— Этот вопрос нужно адресовать ему, потому что я не могу сказать, на чем. У нас лучший бомбардир чемпионата Беларуси Михаил Стефанович наряду с лучшим вратарем Игорем Брикуном из «Юности» не попадают в национальную сборную. Я не могу понять, почему двух лучших игроков внутреннего чемпионата не берут в команду. Это огромная проблема тренерского корпуса.

— Кого из игроков национальной дружины Беларуси вы бы могли выделить?

— Братья Малявко, Ник Бэйлен, Станислав Лопачук. Впервые на товарищеские матчи команда едет с таким расширенным составом — в 28 игроков. Когда я работал тренером в национальной сборной, и мы отправлялись на Олимпийские игры, то вся команда за 10 дней до начала турнира у нас состояла из 22 хоккеистов. А тут их 28 — это какой-то нонсенс! Тренер не знает, с кем пойдет в бой. В свое время канадцы мне рассказывали, что примерно за месяц уже определились с составом в 22 хоккеиста на Олимпийские игры в Ванкувере, аргументировав это тем, что у них давно сформированы четкая задача и стратегия на предстоящий турнир.

— Насколько высок потенциал сегодняшней сборной Беларуси?

— Потенциал хороший, есть характерные игроки, поэтому думаю, что сборной Казахстана тоже будет нелегко. У нас есть братья Малявко, Лопачук, которых я бы отнес к очень сильным хоккеистам.

 
 
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Воспитанник усть-каменогорского хоккея Михаил Захаров вспомнил о своем казахстанском этапе карьеры и сделал прогноз на чемпионат мира в дивизионе IA, который...
 
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