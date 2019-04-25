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Профсоюз на защите социальных гарантий

26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Говорят, что хороший дом начинается с фундамента. Именно так можно сказать и о первичных профсоюзных организациях. Первичная организация — это тот фундамент, на который опирается вся структура профсоюза, и от качества их совместной работы зависит функциональность и эффективность всей системы. В преддверии 1 Мая корреспондент встретилась с профсоюзным лидером района, председателем районного объединения профсоюзов Хотимщины Валентиной Войтенко.
— Валентина Викторовна, 1 мая для профсоюзов не только профессиональный праздник, но и день, когда подводятся итоги сделанного за трудовой год. С каким багажом профсоюзы пришли к нынешнему празднику?
— Деятельность районного объединения многогранна, но во главе всего стоит человек. А если говорить более точно: защита его прав и отстаивание интересов.
Стоит отметить, что багаж, с которым мы пришли к началу 2019 года, хороший. Однако, впереди еще немало планов и задач, которые нам предстоит решить совместными усилиями. Буквально ни одно мероприятие в районе не обходится без профсоюзной поддержки. Так, в преддверии Дня Труда вспомнились наиболее запоминающиеся: региональный турнир по волейболу, посвященный памяти нашего земляка Героя Советского Союза Михаила Пилипенко, и целый ряд спортивных мероприятий, и участие в конкурсе лучших пахарей, и в областном смотре-конкурсе «Маладая гаспадыня» и другие.
Ежегодно проходит соревнование среди первичек по итогам смотр-конкурса на лучшую первичную организацию. В 2018 году первое место заняла ППО СШ №1. Проводилась работа по совершенствованию системы материального стимулирования и поощрения работников, ведущих активный здоровый образ жизни и участвующих в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, в том числе и через коллективные договоры.
В летний период в районе проводилась работа по оздоровлению детей в летних оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием. Потребность в летнем оздоровлении удовлетворена в полном объеме. Стало также доброй традицией проведение благотворительной акции «Профсоюзы детям».
— Каждый последний четверг месяца в нашем районе вы проводите правовые приемы. Расскажите, какие проблемы волнуют жителей нашего города?
— Выездные правовые приемы — это только одна из форм работы. Однако, если у человека возникают вопросы, не обязательно ждать до приема, можно в любое время позвонить или прийти в объединение профсоюзов, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ есть возможность получить юридическую консультацию в онлайн-режиме. За 2018 год рассмотрено 43 устных обращения работников. Палитра обращений разнообразна. Это вопросы, связанные с оплатой труда, контрактной формой найма (продление срока действия контракта, досрочного прекращения), трудоустройством, предоставлением отпусков, выплаты пособий и др. Значительная часть обращений граждан, связанных с нарушением их законных прав и интересов, рассмотрена положительно. Большинство проблемных вопросов членов профсоюзов решались во внесудебном порядке посредством переговоров со специалистами и руководителями предприятий. Но были случаи, когда вопросы были рассмотрены в судебном порядке с участием правовых инспекторов Могилевского обкома.
В 2018 году в районе проведено 8 выездных приемов граждан, на которые обратилось 22 человека. Начиная с ноября 2017 года такие приемы проходят с участием представителей прокуратуры.
— Какими важными для профсоюзного движения страны событиями был ознаменован прошедший год?
— Работа над законопроектом Трудового кодекса, подписание Генерального соглашения на 2019-2021 годы, в котором нашли отражение все наиболее значимые для нашего общества вопросы – главные нововведения. Также по инициативе ФПБ расширен перечень гарантий рекомендованных для включения в коллективные договоры. Кроме того, расширены возможности для трудоустройства молодежи, людей с ограниченными возможностями и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
— Расскажите о «народном» мониторинге.
— Есть еще одно поле деятельности для нашей совместной работы на всех уровнях – это цены на товары. С мая 2017 года районным объединением проводится так называемый «народный контроль» за ценами. В районе определены два торговых объекта (магазин «Родны кут» по пл. Ленина, 5 и «Евроопт»), в которых в период с 20 по 25 число каждого месяца фиксируются цены по перечню товаров из 98 позиций продовольственных товаров и вносятся в базу данных аналитического центра ФПБ, после чего специальной программой обрабатываются.
— Буквально на днях отмечался Всемирный день охраны труда. Очевидно, что профсоюзы много делают в этом направлении.
— Вопросы охраны труда – одна из основ деятельности профсоюзов. Важнейшим направлением их работы является осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о труде. Такая работа проводится постоянно. Так, например, в преддверии посевной кампании проведен месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в сельскохозяйственных организациях. Да, наниматели стараются обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, однако назвать ситуацию идеальной тоже нельзя.
Среди основных нарушений – отсутствие у работников средств индивидуальной защиты и спецодежды, нарушение правил охраны труда при обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. Выявлены также предприятия, где не проводятся предрейсовые и послерейсовые медосвидетельствования, не функционируют санитарно-бытовые помещения. Большинство выявленных нарушений не требуют больших финансовых и временных затрат и, как правило, устраняются нанимателями в кратчайшие сроки.
Также в рамках мониторинга изучаются вопросы обеспечения работников, занятых на уборке урожая горячим питанием, питьевой водой, спецодеждой, обеспечение огнетушителями и медицинскими аптечками, сопровождение работающих комбайнов в поле техникой с водой. Организовано награждение тысячников.
В соответствии с планом работы Федерации профсоюзов Беларуси по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства 13.11.2018 года в 8 организациях района проведен мониторинг по охране труда рейдовой группой технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси. За отчетный период председателем районного объединения профсоюзов проведен мониторинг по охране труда в 52 организациях района, выявлено 49 нарушений. Однако, несмотря на проведенную работу в Хотимском районе за 2018 год, произошло 3 несчастных случая на производстве.
— Валентина Викторовна, ваши пожелания хотимчанам и жителям района в преддверии 1 Мая.
— В этом году профсоюзному движению Беларуси исполняется 115 лет – отрезок истории, который воплотил целую эпоху – от создания небольших профсоюзных организаций, до формирования Федерации профсоюзов Беларуси.
Хочется всех поздравить с 1 Мая. Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие Хотимщины и всей страны. Честный, добросовестный труд – основа успешного развития любого общества. Человек труда заслуживает самого искреннего уважения и восхищения в какой бы он области не работал. Желаю вам, вашим родным и близким хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успеха, радости, вдохновения и сил для осуществления всех планов и начинаний. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить весь профактив района за тесное сотрудничество и активную совместную работу.
Интервью вела
Ольга Зайцева.
Фото из архива «ШК»

 
 
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Говорят, что хороший дом начинается с фундамента. Именно так можно сказать и о первичных профсоюзных организациях. Первичная организация — это тот фундамент, на...
 
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