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Стартовал конкурс на лучшее благоустройство территории

26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

«Природный ландшафт Беларуси — наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии «Малой родины». Чистота и эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это же здоровье людей», — отметил Александр Лукашенко в традиционном Послании Президента белорусскому народу.
Вот и на нашей земле уже второй год проходит смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий Хотимска и Хотимского района, утверждённый решением районного Совета депутатов.
Как рассказал Евгений Николаенко, председатель Хотимского районного Совета депутатов, данный конкурс ставит перед собой цель – активизировать работу по благоустройству территорий, воспитать у жителей любовь к родному краю и бережное отношение к окружающей среде. Проводиться он будет, как и в прошлом году, с 1 июня по 1 ноября в два этапа.
К участию приглашаются жители как многоквартирных домов, так и частного сектора, и единоличные органы территориального общественного самоуправления г. п. Хотимска и Хотимского района (старшие по улицам, домам, подъездам).
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки», «Лучший подъезд», «Лучшее частное домовладение». Для участия желающие должны направить предложения по участникам и материалы (конкретные примеры, фотографии) в президиум Хотимского районного Совета депутатов сначала до 10 августа, затем до 10 ноября.
При подведении итогов будут учитываться следующие критерии:
1. В номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки»: внешний вид жилых домов, благоустройство дворовых территорий, устройство цветников, дополнительная посадка деревьев и кустарников, наличие и состояние малых архитектурных форм, детских площадок, скамеек, беседок, качественная и своевременная уборка дворовых территорий и содержание их в надлежащем санитарном состоянии.
2. В номинации «Лучший подъезд»: содержание подъезда в надлежащем санитарном состоянии, качественная и своевременная уборка, эстетическое состояние, наличие оформления.
3. В номинации «Лучшее частное домовладение»: состояние ограждения земельного участка, содержание фасадов жилого дома и хозпостроек, озеленение земельного участка, санитарное состояние и благоустройство придомовой и прилегающей территории (дорожки, площадки, малые архитектурные формы).
По каждой номинации присуждается одно первое, одно второе и одно третье место. Лидер же определится количеством набранных баллов.
Победителям смотра-конкурса вручат награды по номинациям.
«Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки»:
— за первое место – денежное вознаграждение в размере 30 базовых величин;
— за второе место – денежное вознаграждение в размере 10 базовых величин;
— за третье место – денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин.
В номинации «Лучший подъезд»:
— за первое место – денежное вознаграждение в размере 7 базовых величин;
— за второе место – денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин;
— за третье место – денежное вознаграждение в размере 2 базовых величин.
В номинации «Лучшее частное домовладение»:
— за первое место – денежное вознаграждение в размере 10 базовых величин;
— за второе место – денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин;
— за третье место – денежное вознаграждение в размере 3 базовых величин.
Участвуйте и выигрывайте!
Дарья БОРИСОВА

 
 
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«Природный ландшафт Беларуси — наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо...
 
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Газета Авангард
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