Стартовал конкурс на лучшее благоустройство территории

Источник материала: Новости Хотимска

«Природный ландшафт Беларуси — наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии «Малой родины». Чистота и эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это же здоровье людей», — отметил Александр Лукашенко в традиционном Послании Президента белорусскому народу.

Вот и на нашей земле уже второй год проходит смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий Хотимска и Хотимского района, утверждённый решением районного Совета депутатов.

Как рассказал Евгений Николаенко, председатель Хотимского районного Совета депутатов, данный конкурс ставит перед собой цель – активизировать работу по благоустройству территорий, воспитать у жителей любовь к родному краю и бережное отношение к окружающей среде. Проводиться он будет, как и в прошлом году, с 1 июня по 1 ноября в два этапа.

К участию приглашаются жители как многоквартирных домов, так и частного сектора, и единоличные органы территориального общественного самоуправления г. п. Хотимска и Хотимского района (старшие по улицам, домам, подъездам).

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки», «Лучший подъезд», «Лучшее частное домовладение». Для участия желающие должны направить предложения по участникам и материалы (конкретные примеры, фотографии) в президиум Хотимского районного Совета депутатов сначала до 10 августа, затем до 10 ноября.

При подведении итогов будут учитываться следующие критерии:

1. В номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки»: внешний вид жилых домов, благоустройство дворовых территорий, устройство цветников, дополнительная посадка деревьев и кустарников, наличие и состояние малых архитектурных форм, детских площадок, скамеек, беседок, качественная и своевременная уборка дворовых территорий и содержание их в надлежащем санитарном состоянии.

2. В номинации «Лучший подъезд»: содержание подъезда в надлежащем санитарном состоянии, качественная и своевременная уборка, эстетическое состояние, наличие оформления.

3. В номинации «Лучшее частное домовладение»: состояние ограждения земельного участка, содержание фасадов жилого дома и хозпостроек, озеленение земельного участка, санитарное состояние и благоустройство придомовой и прилегающей территории (дорожки, площадки, малые архитектурные формы).

По каждой номинации присуждается одно первое, одно второе и одно третье место. Лидер же определится количеством набранных баллов.

Победителям смотра-конкурса вручат награды по номинациям.

«Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки»:

— за первое место – денежное вознаграждение в размере 30 базовых величин;

— за второе место – денежное вознаграждение в размере 10 базовых величин;

— за третье место – денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин.

В номинации «Лучший подъезд»:

— за первое место – денежное вознаграждение в размере 7 базовых величин;

— за второе место – денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин;

— за третье место – денежное вознаграждение в размере 2 базовых величин.

В номинации «Лучшее частное домовладение»:

— за первое место – денежное вознаграждение в размере 10 базовых величин;

— за второе место – денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин;

— за третье место – денежное вознаграждение в размере 3 базовых величин.

Участвуйте и выигрывайте!

Дарья БОРИСОВА