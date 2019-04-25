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Скорейшее выздоровление подопечных – главная задача Татьяны Ивановой
26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сельские труженики – гости на страницах районной газеты довольно частые. Мы пишем о механизаторах, доярках, агрономах, но почему-то о ветврачах говорим редко, а ведь их труд очень важен. И вот, в Международный день ветеринарного врача, исправляем эту несправедливость.- Доктором хотела стать с детства, — рассказывает Татьяна Ивановна, ветврач ОАО «Октябрь-Березки», один из лучших специалистов в сфере ветеринарии района, в копилке которой множество наград за профессиональные достижения. – В мечтах было ходить в белом халате, лечить пациентов. И, как зачастую водится, моей мечте было суждено сбыться. Только лечу не людей, а животных.
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Сельские труженики – гости на страницах районной газеты довольно частые. Мы пишем о механизаторах, доярках, агрономах, но почему-то о ветврачах говорим редко, а...
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