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Скорейшее выздоровление подопечных – главная задача Татьяны Ивановой

26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сельские труженики – гости на страницах районной газеты довольно частые. Мы пишем о механизаторах, доярках, агрономах, но почему-то о ветврачах говорим редко, а ведь их труд очень важен. И вот, в Международный день ветеринарного врача, исправляем эту несправедливость.- Доктором хотела стать с детства, — рассказывает Татьяна Ивановна, ветврач ОАО «Октябрь-Березки», один из лучших специалистов в сфере ветеринарии района, в копилке которой множество наград за профессиональные достижения. – В мечтах было ходить в белом халате, лечить пациентов. И, как зачастую водится, моей мечте было суждено сбыться. Только лечу не людей, а животных.
С малых лет каждого ребенка окружают разные животные: и домашние, и сельскохозяйственные. Мне нравилось возиться с ними, «лечить» их в меру детской фантазии. С годами мечта только укрепилась, и о другой профессии не задумывалась. Признаюсь, что работа сложная, и главная сложность в том, что мои подопечные не могут сказать, что же у них болит, а это очень важно для диагностики заболевания. Также порой сложно осматривать и проводить с ним манипуляции. Особенно, если пациент испытывает дискомфорт во время процедуры или осмотра. И сами лечебные мероприятия довольно болезненные. Но ничего с этим не поделать, животному не объяснишь, что это все делается для его блага. На помощь приходит ласка и небольшое лакомство. И, как результат совокупности всех этих процедур – быстрое выздоровление подопечных, а это для любого врача — самая главная награда.
Дмитрий ЛЕОНИДОВ

 
 
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Сельские труженики – гости на страницах районной газеты довольно частые. Мы пишем о механизаторах, доярках, агрономах, но почему-то о ветврачах говорим редко, а...
 
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