Контрасты ОАО «Хотимский Технокомплекс»

Источник материала: Новости Хотимска

Как справляются на агропромышленном предприятии с трудностями? Какие планы стоят перед животноводами? Кто отличился на посевной? И почему в Технокомплексе не рады журналистам? Ответы кореспондент «ШК» искала вместе с директором ОАО «Хотимский Технокомплес» Татьяной Парфененко.

С руководителем предприятия Татьяной Илларионовной встречаемся на молочно-товарном комплексе «Ольшов-2». Встречаемся в санитарный день, а на животноводческом объекте есть что прибрать. Здесь кипит работа: только завершилась утренняя дойка и труженики приступили к наведению порядка.

– Татьяна Илларионовна, какими успехами может похвастаться МТК? – интересуется журналист.

– Пока успехов нет, — констатирует директор. – За март надой по «Ольшову» составил 171639 кг молока. Это 71% к заданию, 83% к аналогичному периоду минувшего года. На комплексе дойное стадо составляет 668 голов, среднесуточный удой на 1 корову… совсем не тот, который можно получать на комплексе, учитывая, что в наличии есть и корма, есть и кадры.

– Может дело в нарушениях технологии?

– Нет. Технологии здесь придерживаются четко, — разъясняет Т.И. Парфененко. – Проблема в самом дойном стаде. Нужно избавляться от непродуктивного скота, заменять его. В этом направлении работаем и по вводу нетелей. В частности, на ферме «Боевик» сейчас подрастает 380 голов. В целом, перед нами стоит задача до конца текущего года полностью обновить молочное стадо.

Идя по комплексу, вместе с руководителем отмечаем недостатки: то стекло в молочном блоке требующее замены, то покосившийся забор, то просто бытовой мусор. Чувствуется некая бесхозяйственность. На замечания животноводы реагируют сдержанно, но чувствуется напряжение. В чем же дело?

— Вот вы, журналисты, только и приезжаете, чтобы у нас негатив найти, — включаются они все же в беседу, поясняя свое настроение. – Да, проблемы у нас есть. Мы о них знаем, стараемся устранить. Вы же и про хорошее пишите, а то все нас ругать…

Кого ругать? Еще никого не ругала! Оказывается не так давно в Интернете была опубликована статья представителя, так сказать, негосударственной прессы, в которой было много неточностей и критики. Вот и обиделись они теперь на всю журналистскую братию. Обещаю, что в своем материале упор сделаю не только на акцентировании недостатков, но и отмечу все позитивное.

Оказалось, что отметить, есть что. Вернее кого.

«Да, — соглашается Татьяна Илларионовна. – Порядок на комплексе навести нужно и мы это сделаем. Вот и в рамках санитарного дня труженки МТК к работе уже приступили. В целом, на «Ольшов-2» коллектив слаженный. Стоит отметить, особенно дисциплинированных и ответственных доярок. Например, Людмила Кузьмина, которая работает на доильной установке «Паралель». Ее валовый надой за 3 месяца 77225 кг, средний удой на корову — 788 кг. Надежда Погарская – тоже наш передовик. Работает, к слову, в сарае раздоя, а там труд более тяжелый. Валовый надой на 1 квартал текущего года – 28581 кг, удой на корову – 817 кг. Нельзя не упомянуть оператора машинного доения Елену Петроченко, а также животноводов Александра Погарского, Юрия Лазарева и телятницу Галину Хололову».

Довольна руководитель и механизаторскими кадрами. Как она заметила, все старательные.

Едем на мехдвор. Вот тут-то журналиста ждал приятный сюрприз. Территория мехдвора огромная, но нигде не соринки. Техника складирована. В общем, темы для критики тут не нашлось.

ОАО «Хотимский Технокомплекс» практически завершил сев ранних яровых зерновых. «Учитывая, что наш район более северный, то к севу мы приступли позже, чем наши коллеги из Брестской и Гродненской областей, — поделилась директор. – Но до завершения работ осталось чуть-чуть, учитывая темпы, с задачей завершить посевную яровых культур до 15 мая справимся».

Как отметила Татьяна Парфененко, корма в хозяйстве еще есть. Это позволяет говорить о том, что площади для кормов были определены правильно, поэтому и в текущем году их уменьшать не планируют.

— Механизаторы на предприятии опытные и исполнительные. На внесении минеральных удобрений заняты Сергей Андрейченков и Юрий Терновский, в среднем осуществляют подкормку в день на 70-80 га. Не уступают им и коллеги, занятые на других видах работ. Так, хочу отметить Михаила Хроменкова, который с начала сезона вспахал 476 га. Владимира Азаренко, который осуществил посев на 678 га. Алексея Роговского, который осуществлял обработку почвы: 30 и более га в день для него не проблема.

Ферма «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс» встретила тишиной. Здесь только завершилась утренняя дойка. Чистый сарай. Скот накормленный. Журналист встречает доярку, которая поясняет, что сегодня она дежурная, а потому до обеда, когда вернутся коллеги, должна убрать все производственные помещения, приготовить инвентарь. «Вот видите, мою. Горячая вода есть. Полный котел, — демонстририует она. – После обеда, уже всем коллективом будет в рамках санитарного дня наводить лоск».

Около МТФ сейчас мешает идеальному порядку складируемый корм: силос привозят сюда, ведь своей траншеи пока нет. Это неудобно, влияет и на эстетику. Поэтому принято решение о том, что в 2019 году около молочно-товарной фермы будет построена своя силосная траншея. Кроме того, в планах отремонтировать второй сарай, что позволит увеличить поголовье скота.

Уже покидая предприятие, подумала, что критика в СМИ – дело нужное и важное, но не стоит забывать, что журналист должет видеть и позитив, так сказать, оценивать ситуацию и анализировать. Давайте подведем итоги: производство молока и его реализация на ОАО «Хотимский Технокомплекс» хромает. Этот факт здесь не скрывают. Это минус. Но видят причину и перспективу. Начали работу по замене непродуктивных коров. Знают сколько заготовить кормов. Где и как их хранить. Это плюс. Как и то, что все труженики агропромышленного предприятия прошли медосмотр, получили спецодежду, в том числе, занятые на вредных условия труда – респираторы.

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию потребовал от сферы сельского хозяйства жесточайшей диктатуры технологий, производственной дисциплины и активного освоения новых видов продукции. При этом глава государства отметил, что нынешний глобальный агротренд – это производство органических продуктов исключительного качества по зеленым технологиям. «Беларусь в неоправданно больших объемах импортирует те овощи и фрукты, которые могут выращивать в стране. Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле», — подчеркнул А.Г. Лукашенко.

Может, и нашим аграриям пора взглянуть на свое производство по-новому. Например, говорят специалисты, выращивание зеленого лука окупается за 2 месяца, чеснока – за 3, зелени – за один месяц.

Это, ни в коем случае, не руководство к действию и не совет. Так, идея к размышлению. Не все же журналистам критиковать…









Анна МАВИЧ