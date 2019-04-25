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Ярмарка вакансий. Работа ищет человека
26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Хотимске в рамках единого дня занятости прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие представители кадровых служб организаций различных сфер деятельности – торговли, АПК, строительства, которые ждали людей, ищущих работу.
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В Хотимске в рамках единого дня занятости прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие представители кадровых служб организаций различных сфер деятельности –...
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