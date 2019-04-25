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Ярмарка вакансий. Работа ищет человека

26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Хотимске в рамках единого дня занятости прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие представители кадровых служб организаций различных сфер деятельности – торговли, АПК, строительства, которые ждали людей, ищущих работу.
В ходе прямого общения соискатели получали информацию об организациях и предлагаемой работе, уровне оплаты труда по вакансиям, узнавали, какие требования предъявляют руководители к потенциальным кандидатам.
Помимо этого, специалисты службы занятости провели консультации по вопросам профессионального обучения безработных.
Как отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Хотимского райисполкома Елена Бороденко, ситуация на рынке труда по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Спрос на рабочую силу остается высоким. На выбор потенциальным работникам было предложено более 100 вакансий. По-прежнему высоко востребованы водители, продавцы, швеи, слесари по ремонту и обслуживанию оборудования, квалифицированные рабочие строительного профиля, медицинский персонал для учреждений здравоохранения, инженеры, бухгалтеры, животноводы. Любой обратившийся без проблем сможет подобрать себе работу по своему профилю и вкусу.
Соб. информ.
Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

 
 
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В Хотимске в рамках единого дня занятости прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие представители кадровых служб организаций различных сфер деятельности –...
 
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