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В Хотимском районе установлен запрет на посещение лесов

26.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой, возникновением высокой пожарной опасности, по Хотимскому району установлен IV класс пожарной опасности в лесах, и введен запрет на посещение лесов Хотимского района гражданами (пребывание граждан в лесах и осуществление ими лесопользования), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

Нарушителям данного запрета влечет за собой административную ответственность и штраф до 25 базовых величин.

Кстати, запрет на посещение лесов введен в шести районах Могилевской области. Соответствующие меры действуют в Глусском и Краснопольском районах с 25 апреля, а в Могилевском, Осиповичском, Чериковском и Шкловском районах — также с сегодняшнего дня.

 
 
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В связи с установившейся жаркой и сухой погодой, возникновением высокой пожарной опасности, по Хотимскому району установлен IV класс пожарной опасности в лесах, и...
 
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