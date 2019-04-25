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Начата укладка верхнего слоя асфальта на улице Орджоникидзе
26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 апреля движение транспортных средств на участке улицы Орджоникидзе от улицы Советской до бульвара Космонавтов,
Фото предоставлено брестским ДЭП
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26 апреля движение транспортных средств на участке улицы Орджоникидзе от улицы Советской до бульвара Космонавтов, как это ранее сообщалось, было запрещено. в...
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