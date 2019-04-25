Начата укладка верхнего слоя асфальта на улице Орджоникидзе

Источник материала: Виртуальный Брест

26 апреля движение транспортных средств на участке улицы Орджоникидзе от улицы Советской до бульвара Космонавтов, как это ранее сообщалось , было запрещено. в настоящее время там ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта. В течение дня работы будут завершены.



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Фото предоставлено брестским ДЭП