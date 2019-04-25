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В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий

26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля 2019 года управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома провело «Межотраслевую ярмарку вакансий» в рамках «Единого дня занятости». В мероприятии приняли участие более 50 нанимателей, предоставлено более 300 вакансий.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65654.php

В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий

Посетили мероприятие 470 человек, по итогам проведенных собеседований и консультаций подобраны варианты трудоустройства для 224 граждан, нуждающихся в трудоустройстве.

Специалистами управления проведены консультации граждан по вопросам профессионального обучения, организации предпринимательской деятельности. Так же были востребованы консультации представителя ИМНС по вопросам организации самозанятости.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65654.php

В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий

Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65654.php

В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65654.php

В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65654.php

В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65654.php

В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий

Репортаж ТРК «Брест»:

 
 
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  25 апреля 2019 года управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома провело «Межотраслевую ярмарку вакансий» в рамках «Единого дня...
 
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