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В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий
26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 апреля 2019 года управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома провело «Межотраслевую ярмарку вакансий» в рамках «Единого дня занятости». В мероприятии приняли участие более 50 нанимателей, предоставлено более 300 вакансий.
Посетили мероприятие 470 человек, по итогам проведенных собеседований и консультаций подобраны варианты трудоустройства для 224 граждан, нуждающихся в трудоустройстве.
Специалистами управления проведены консультации граждан по вопросам профессионального обучения, организации предпринимательской деятельности. Так же были востребованы консультации представителя ИМНС по вопросам организации самозанятости.
Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома
Репортаж ТРК «Брест»:
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25 апреля 2019 года управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома провело «Межотраслевую ярмарку вакансий» в рамках «Единого дня...
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