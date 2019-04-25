В Бресте прошла межотраслевая ярмарке вакансий

Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля 2019 года управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома провело «Межотраслевую ярмарку вакансий» в рамках «Единого дня занятости». В мероприятии приняли участие более 50 нанимателей, предоставлено более 300 вакансий.



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Посетили мероприятие 470 человек, по итогам проведенных собеседований и консультаций подобраны варианты трудоустройства для 224 граждан, нуждающихся в трудоустройстве.

Специалистами управления проведены консультации граждан по вопросам профессионального обучения, организации предпринимательской деятельности. Так же были востребованы консультации представителя ИМНС по вопросам организации самозанятости.



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Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома



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Репортаж ТРК «Брест»: