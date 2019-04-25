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Завершается монтаж детского игрового оборудования на Набережной

26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее портал Виртуальный Брест анонсировал планы Брестского городского ЖКХ по установке детских игровых комплексов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65653.php

Завершается монтаж детского игрового оборудования на Набережной

Сегодня силами ЖРЭУ г.Бреста завершается монтаж игрового оборудования на Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65653.php

Завершается монтаж детского игрового оборудования на Набережной

Реконструкция Набережной, обустройство причала для лодок, а также появление здесь спортивной и детской площадок делают эту территорию еще одним местом притяжения, пользующимся у гостей и жителей города особой популярностью.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65653.php

Завершается монтаж детского игрового оборудования на Набережной


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65653.php

Завершается монтаж детского игрового оборудования на Набережной

 
Теги: Брест
 
 
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  Ранее портал Виртуальный Брест анонсировал планы Брестского городского ЖКХ по установке детских игровых комплексов. Сегодня силами ЖРЭУ г.Бреста завершается...
 
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