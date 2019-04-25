Завершается монтаж детского игрового оборудования на Набережной

Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее портал Виртуальный Брест анонсировал планы Брестского городского ЖКХ по установке детских игровых комплексов.



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Сегодня силами ЖРЭУ г.Бреста завершается монтаж игрового оборудования на Набережной.



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Реконструкция Набережной, обустройство причала для лодок, а также появление здесь спортивной и детской площадок делают эту территорию еще одним местом притяжения, пользующимся у гостей и жителей города особой популярностью.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65653.php

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