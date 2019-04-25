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Состоялся финал городского конкурса «Оптимизация и применение данных по охране труда»

26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля в детской библиотеке имени Пушкина состоялся финал городского конкурса «Оптимизация и применение данных по охране труда», посвящённого Всемирному Дню охраны труда. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65651.php

Состоялся финал городского конкурса «Оптимизация и применение данных по охране труда»

Конкурс организовали отдел по образованию Брестского городского исполнительного комитета, управление по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета. Церемонию награждения победителей конкурса провел Центр юных моряков г.Бреста. Конкурс был приурочен к Всемирному дню охраны труда, который отмечается под эгидой ООН во всем мире 28 апреля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65651.php

Состоялся финал городского конкурса «Оптимизация и применение данных по охране труда»

Учащиеся средних школ, гимназий и учреждений дополнительного образования города смогли проявить свое творчество в пяти номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Графика», «Фотография», «Живопись».

В церемонии награждения принимали участие председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Н.В., первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Кравчук В.В., заместитель начальника управления - начальник отдела по труду и социальной защиты Ступникова Инна Павловна, начальник отдела по образованию Брестского городского исполнительного комитета Носков А.М., главный специалист управления по труду и социальной защиты Гапеенко А.И.

 
Теги: Брест
 
 
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  25 апреля в детской библиотеке имени Пушкина состоялся финал городского конкурса «Оптимизация и применение данных по охране труда», посвящённого Всемирному Дню...
 
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