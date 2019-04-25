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Стало известно, когда откроют дорогу Восточный проезд в Барановичах

26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая улица свяжет Восточный поселок с улицей Чурилина.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65650.php

Стало известно, когда откроют дорогу Восточный проезд в Барановичах

Рабочие благоустраивают территорию возле проезжей части новой дороги. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Запустить движение транспорта на новой дороге планируют со 2 мая, сообщил на заседании горисполкома 26 апреля Юрий Громаковский, председатель Барановичского городского исполнительного комитета.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65650.php

Стало известно, когда откроют дорогу Восточный проезд в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65650.php

Стало известно, когда откроют дорогу Восточный проезд в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Дорога будет двухполосной, ее длина составит 700 метров. По ней можно будет попасть из Восточного микрорайона в Южный, минуя путепровод на улице Ленина.

Расчищать территорию для новой дороги начали в октябре прошлого года. Ее строительство обошлось городскому бюджету примерно в 1,1 млн рублей.

 
 
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  Новая улица свяжет Восточный поселок с улицей Чурилина. Рабочие благоустраивают территорию возле проезжей части новой дороги. Фото: Татьяна МАЛЕЖ Запустить...
 
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