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В номере «СП» за субботу читайте!

26.04.2019 14:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Завтра выходит свежий номер районной газеты!

В номере «СП» за субботу читайте!

  • ганцевчане поделились впечатлениями о Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию;
  • в рамках акции «Дом без насилия» состоялся рейд по проблемным семьям, в котором побывала и корреспондент «СП»;
  • о чем говорили на семинаре-учебе добровольных дружин?
  • к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков: из воспоминаний Ольги Мелеховец;
  • отец Анатолий рассказывает о том, как идет строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Люсино;
  • литературная страница «Рунь»;
  • гороскоп на неделю.

 

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Завтра выходит свежий номер районной газеты! ганцевчане поделились впечатлениями о Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию; в рамках
 
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