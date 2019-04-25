В номере «СП» за субботу читайте!

Завтра выходит свежий номер районной газеты!
- ганцевчане поделились впечатлениями о Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию;
- в рамках акции «Дом без насилия» состоялся рейд по проблемным семьям, в котором побывала и корреспондент «СП»;
- о чем говорили на семинаре-учебе добровольных дружин?
- к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков: из воспоминаний Ольги Мелеховец;
- отец Анатолий рассказывает о том, как идет строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Люсино;
- литературная страница «Рунь»;
- гороскоп на неделю.
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