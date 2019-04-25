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Фестиваль Lidbeer-2019 пройдет 7 сентября. Хедлайнерами концерта станут Элджей, группы «Сплин» и «Чайф»

26.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Фестиваль Lidbeer-2019 пройдет 7 сентября. Хедлайнерами концерта станут Элджей, группы «Сплин» и «Чайф»

За пять лет LIDBEER стал одним из самых ожидаемых событий года. 2019 год – юбилейный для фестиваля, поэтому open air удивит своим масштабом, сообщает lidanews.by

7 сентября нас ждёт рекордный лайн-ап, в котором каждый найдёт что-то из своего плейлиста. Будет панк, танцевальный грув, русский рэп и старый добрый рок-н-ролл. На сцене гала-концерта выступят семь групп: Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «Агонь». Хедлайнеры LIDBEER-2019 – хип-хоп-исполнитель Элджей и культовые рок-группы «Сплин» и «Чайф». 

LIDBEER по праву называют самым масштабным фестивалем страны: в прошлом году его посетили более 130 тысяч гостей. Ежегодно люди со всех уголков Беларуси приезжают на фестиваль, чтобы почувствовать единство духа и уникальную атмосферу свободы и дружелюбия. Это единственный интерактивный open air в стране, где любой желающий может принять участие в организации.

Неповторимость Lidbeer в том, что Лида на целый день становится городом-фестивалем, в котором каждый гость хочет быть коренным жителем: оценить разнообразие фудкорта, поучаствовать с друзьями в многочисленных развлечениях и квестах, на год вперёд напитаться незабываемыми эмоциями от мощных выступлений топовых музыкантов.

В пятый – юбилейный – год open air пройдет с ещё большим размахом и разнообразием программы. Организаторы продолжают работать над расположением площадок, чтобы сделать пребывание в Лиде запоминающимся и комфортным.

Создай свой фестиваль!

Благодаря интерактивному формату каждый белорус сможет превратить LIDBEER в лучший фестиваль именно для себя. Всё, что нужно, – с начала июня отдать свой голос на сайте lidbeer.by за самое «вкусное» предложение на фудкорте, за лучших ремесленников, активации и молодых музыкантов.

Болеем за своих!

Open air продолжает общаться с гостями на родном языке. Все активности, сувениры и атрибутика будут белорусскоязычными.

А на малой сцене фестиваля традиционно выступают молодые белорусские музыканты, отобранные по результатам онлайн-голосования на сайте lidbeer.by. Победитель же получит право открыть гала-концерт LIDBEER-2020.

Лида – столица белорусского пивоварения!

Именно здесь находится один из старейших заводов, история которого начинается с 1876 года. Завод «Лидское пиво» круглый год открывает свои двери для всех тех, кто захочет узнать секреты пивоварения. Историческая экскурсия с погружением в технологии производства пива вызывает огромный ажиотаж у гостей фестиваля и в этот день проходит бесплатно.

Ещё больше музыки!

LIDBEER славится своей драйвовой энергетикой и свободной атмосферой. Центральной площадкой фестиваля является главная сцена, где каждый год выступают популярные музыканты. 7 сентября на главной сцене традиционно выступят группы из Беларуси, Украины и России. 

  • Yellow Arc 6

Откроет гала-концерт молодая поп-панк-группа Yellow Arc 6 – победитель голосования малой сцены среди белорусских исполнителей LIDBEER-2018. Постепенно завоёвывающие отечественную сцену музыканты из Минска выпустили в апреле дебютный EP «Feelings Don’t Lie» на английском языке. Коллектив считается одним из перспективных представителей белорусской альтернативной музыки. 

  • Молчат Дома

От синти-поп до нью-вэйв. Группа «Молчат дома» очаровывает британских критиков и разрывает пост-панк-чарты. Коллектив активно гастролирует по Западной Европе с последним альбомом «Этажи». У группы уже более 750 тысяч просмотров на Youtube и два распроданных альбома. Белорусские музыканты не раз выступали на крупных фестивалях и готовятся удивить гостей LIDBEER-2019. 

  • Akute
Закрывает белорусский блок группа Akute, исполняющая песни исключительно на родном языке. Символично, что музыканты выступят на пятом LIDBEER со своим пятым студийным альбомом. В этот раз артисты поэкспериментировали с новым звучанием для своего репертуара. На фестивале стоит ждать исполнения главных хитов Akute и песен из нового релиза.
 
 
  • Агонь

Украинские поп-панки «Агонь» известны широкому зрителю как сооснователи и золотой состав группы Quest Pistols. На их счету два студийных альбома и хиты целого поколения «Белая стрекоза любви», «Я устал», «Ты так красива». Их музыка находится вне рамок определённого жанра, поэтому новый альбом «Закладка» взбудоражит слушателей миксом агрессивной поп-музыки, рэпа и панка. 

  • Элджей

Музыкант впервые выступит на фестивале в Беларуси – и именно хедлайнером на LIDBEER-2019! Элджей входит в топ самых популярных исполнителей русского рэпа. Самый прослушиваемый артист на музыкальных сервисах 2018 года! Он привлекает внимание не только своей музыкой, но и экстраординарной внешностью. На концертах Элджея всегда творится настоящее безумие, а его синглы «Рваные джинсы» и «Розовое вино» долгое время не сходили с главных позиций чартов. 

 
  • Сплин

Хедлайнеры этого года – питерские рокеры «Сплин», которые отмечают 25-летие. Они первая российская группа, собравшая 1 млн прослушиваний на международном музыкальном проекте Last.fm. На концертах «Сплин» всегда особая атмосфера, а музыка проникает в самое сердце. Музыканты ждут встречи с гостями LIDBEER-2019, чтобы вместе спеть песни «Выхода нет», «Орбит», «Моё сердце», «Линия жизни», которые навсегда вписаны в историю русского рока. 

  • Чайф

Ещё одним хедлайнером фестиваля станут признанные легенды русского рока, причисляющие себя к «Поколению Yesterday», – группа «ЧАЙФ». На песнях группы выросло уже несколько поколений, и до сих пор подростки в подъездах горланят под гитару «Ой-йо», мужчины целуют девушек под «Поплачь о нём, пока он живой», туристы у костра тянут хором «Не спеши ты нас хоронить». Суть их музыки – в простоте, от которой идёт честный драйв, и мелодике, которая рифмуется с реальной жизнью. Новые песни, перемешанные с безусловными хитами, гарантируют отличный концерт и самое оранжевое настроение. 

LIDBEER – зробім гучна!

Справки по билетам: 6-935-935 (МТС и Velcom/А1) с 09:00 до 21:00. Справка по другим вопросам, касающимся фестиваля: 8-801-204-20-20 (бесплатная горячая линия без выходных с 08:00 до 20:00)

Вход на фестиваль свободный. Стоимость билетов на площадку гала-концерта – 19 BYN (первые 2000 билетов – по 14 BYN). Количество билетов по специальной цене ограничено.

Приобрести билеты без комиссии можно на сайте lidbeer.by. Также билеты реализует оператор Ticketpro (взимается комиссия оператора).

lidanews.by
 
Теги: Минск
 
 
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За пять лет LIDBEER стал одним из самых ожидаемых событий года. 2019 год – юбилейный для фестиваля, поэтому open air удивит своим масштабом, сообщает lidanews.by 7 сентября нас...
 
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