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В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты
26.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Готовится к тематической выставке «У войны не детское лицо», приуроченной 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, воспитанница Вороновского ЦТД и М Эвелина Лялько начала еще в феврале. Юная художница — автор двадцати рисунков, выполненных в разных техниках. Копии некоторых из них размещены на окнах здания редакции.
Подобные выставки под общим названием «Дети рисуют войну» могут быть организованы и в других трудовых коллективах. На рисунках юных земляков непременно остановят взгляды прохожие.
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В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты
Готовится к тематической выставке «У войны не детское лицо», приуроченной 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, воспитанница...
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