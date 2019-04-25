В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты

Источник материала: Вороновская газета





Готовится к тематической выставке «У войны не детское лицо», приуроченной 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, воспитанница Вороновского ЦТД и М Эвелина Лялько начала еще в феврале. Юная художница — автор двадцати рисунков, выполненных в разных техниках. Копии некоторых из них размещены на окнах здания редакции.







Подобные выставки под общим названием «Дети рисуют войну» могут быть организованы и в других трудовых коллективах. На рисунках юных земляков непременно остановят взгляды прохожие.













