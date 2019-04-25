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В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты

26.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты

Готовится к тематической выставке «У войны не детское лицо», приуроченной  75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, воспитанница Вороновского ЦТД и М Эвелина Лялько начала еще в феврале. Юная художница — автор двадцати рисунков, выполненных  в разных техниках. Копии некоторых из них размещены на окнах здания редакции.


В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты

Подобные выставки под общим названием «Дети рисуют войну» могут быть организованы и в других трудовых коллективах. На рисунках юных земляков непременно остановят взгляды прохожие.


В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты
В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты
В окнах редакции «Воранаўскай газеты» появились детские рисунки на военную тематику. Таким образом журналисты напоминают своим землякам о приближении памятной даты

 
 
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Готовится к тематической выставке «У войны не детское лицо», приуроченной  75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, воспитанница...
 
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