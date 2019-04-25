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Чернобыль 33 года спустя
26.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС в Беларуси – территория закрытая и безлюдная. Возвращение населения в свои дома все еще невозможно, но после аварии на атомной электростанции жизнь здесь не остановилась. Почему не утихает интерес к зоне отчуждения и можно ли на этом заработать, узнаете в специальном репортаже наших корреспондентов.
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Как «оживает» зона отчуждения?
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