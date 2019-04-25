Чернобыль 33 года спустя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС в Беларуси – территория закрытая и безлюдная. Возвращение населения в свои дома все еще невозможно, но после аварии на атомной электростанции жизнь здесь не остановилась. Почему не утихает интерес к зоне отчуждения и можно ли на этом заработать, узнаете в специальном репортаже наших корреспондентов.