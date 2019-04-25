Лидеры Беларуси и Узбекистана обсудили в Пекине сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев провели встречу в Пекине, куда прибыли на саммит, и обсудили вопросы сотрудничества в области технологий и торговли, сообщает «МИР 24».

«Сегодня я подумал, ну не только же большие империи могут помогать нам с вами. А много технологий хороших есть в средних, малых государствах. У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, народу, очень похожему на белорусов», – сказал Лукашенко.

В сентябре прошлого года Александр Лукашенко был с официальным визитом в Узбекистане. Тогда с Шавкатом Мирзиеевым они подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе и дорожную карту.

«Принятая дорожная карта, вы знаете это полностью на моем личном контроле. Иногда даже каждое мероприятие я жестко спрашиваю, почему не так – звони, иди селектор приводи, почему вы виноваты. Потому что вы правильно сказали, что у нас очень много, мы много друг друга дополняем», – сказал Мирзиеев.

Лидеры Беларуси и Узбекистана прибыли в Пекин для участия во втором Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».