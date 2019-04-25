В Слуцке и всех ближайших районах введён запрет на посещение лесов

Источник материала: Слуцк Город

В связи с установлением 4-го, высшего, класса пожарной опасности на территории почти всей Минской области введён запрет на посещение лесов.

На сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси обновилась интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. Из данных следует, что с сегодняшнего дня ограничение действует на территории Слуцкого и Солигорского районов.

Также с 25 апреля нельзя входить в лесные массивы Любанского, Пуховичского, Узденского, Копыльского, Несвижского и Клецкого районов, а с 19 апреля - в леса Стародорожчины.

Открыты леса остались только в четырёх районах области: Вилейском, Мядельском, Молодеченском и Борисовском.

Нарушение запрета на посещение лесов, не повлекшее ущерба, наказывается предупреждением или штрафом в размере до 612,5 рублей. Если нарушение повлекло повреждение леса, максимальный размер штрафа вырастает до 1125 рублей.



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