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В Слуцке и всех ближайших районах введён запрет на посещение лесов
26.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с установлением 4-го, высшего, класса пожарной опасности на территории почти всей Минской области введён запрет на посещение лесов.
На сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси обновилась
Также с 25 апреля нельзя входить в лесные массивы Любанского, Пуховичского, Узденского, Копыльского, Несвижского и Клецкого районов, а с 19 апреля - в леса Стародорожчины.
Открыты леса остались только в четырёх районах области: Вилейском, Мядельском, Молодеченском и Борисовском.
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В связи с установлением 4-го, высшего, класса пожарной опасности на территории почти всей Минской области введён запрет на посещение лесов. Штраф за нарушение...
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