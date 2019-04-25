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НАЛОГОВАЯ: о некоторых вопросах проведения валютных операций

26.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2019 N 212/5 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность и являющиеся резидентами Республики Беларусь, вправе принимать наличную иностранную валюту от нерезидентов в качестве оплаты за экспортируемые транспортные и (или) транспортно-экспедиционные услуги в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по каждому договору и (или) заявке, заказу-поручению, другому документу.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, вправе:

- использовать наличную иностранную валюту для расчетов за пределами Республики Беларусь по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию Республики Беларусь;

- покупать наличную иностранную валюту в банке, обменном пункте, кассе, терминале автоматического обмена валюты в порядке, установленном для осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, для расчетов за границей по сделкам, предусматривающим импорт товаров.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2019 года.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14 по телефонам 7-65-74, 7-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.
 
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