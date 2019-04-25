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Воскресение Христово

26.04.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Пасха — это великий христианский праздник Воскресения Христова. В этот день мы вспоминаем о главном событии в истории человечества — Воскресении из мертвых Господа нашего Иисуса Христа.

Воскресение Христово

Этому великому событию  предшествовало предательство Иуды, взятие Христа под стражу, суд над Ним, распятие, страдания и смерть на Кресте, через которую Иисус Христос избавил человечество от рабства греху и восстановил разорванную связь человека с Богом. Через Его Воскресение человечеству дарована вечная жизнь. Пасху празднуют всегда в воскресенье. И название этого дня недели напоминает нам о том, что именно в воскресенье воскрес Иисус Христос.

  В этот день принято христосоваться — целовать друг друга трижды. Младшие словами «Христос Воскресе!» приветствуют первыми, а старшие отвечают им: «Воистину Воскресе».

  Пасха празднуется 40 дней. Столько Спаситель пребывал на земле до Своего вознесения. Особо торжественно Пасха празднуется первые семь дней, эта неделя называется Светлой Седмицей. Каждый из семи дней недели приравнивается к первому дню праздника. В Светлую Седмицу православные христиане воздерживаются от работ по дому и на земле, радуясь Христову Воскресению.

  На Пасху красят яйца. Святая Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус Христос воскрес. Он сказал, что это невозможно, точно так же, как яйцо не может из белого внезапно стать красным, и оно вмиг покраснело. С тех пор верующие Христиане к Пасхе красят яйца в красный цвет. К Пасхе пекут куличи, которые освящают в церкви, а потом угощают ими друг друга.

  Пасху предваряет Великий пост. Это время духовного и телесного подвига, время исправления. Пост длится 48 дней. В день Пасхи и всю Светлую Седмицу пост отменяется. На Пасху и Светлую Седмицу в храмах отменяются заупокойные богослужения и панихиды. Для того, чтобы верующие могли должным образом помянуть усопших близких и разделить с ними духовное торжество Воскресения Господня, по окончании Светлой Седмицы, во вторник, Церковь установила особый день поминовения усопших — Радоницу.

  Слово «радоница» восходит к слову «радость», причём особое место Радоницы — сразу после Светлой Пасхальной Седмицы -  подвигает людей не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Именно на Радоницу существует обычай христосоваться на могилах с  усопшими. Что выражает нашу веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви, основанной на земле Господом Иисусом Христом, который «не есть Бог мертвых, но Бог живых». Перед тем, как идти на кладбище, следует посетить храм, заказать панихиду, написать записку «об упокоении», помолиться об усопших.

  Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью. Праздников праздник и торжество из торжеств!

  Освящение яиц и куличей в Великую Субботу, 27 апреля, в храмах г. Городка и г.п. Езерище будет проходить согласно расписаний богослужений.

  Также яйца и куличи будут освящены в д. Кабище — в 10.30, аг. Пальминка — в 11.00, д. Дуброво — 12.20, д. Ремни — 13.00, аг. Межа 13.40, д. Максимовка (у проходной интерната) — 14.40, в/ч в д. Прудок — 13.00, храм в Городокской ЦРБ — 14.00, д. Веремеевка — 11.00, д. Долгополье — 12.20, д. Вайханы — 12.40.

Владимир ДОГОДЬКА, благочинный церквей Городокского округа.

 
 
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Пасха — это великий христианский праздник Воскресения Христова. В этот день мы вспоминаем о главном событии в истории человечества — Воскресении из...
 
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