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ВНИМАНИЕ! ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ!

26.04.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

ВНИМАНИЕ! ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ!

В связи с длительным отсутствием осадков и установившейся сухой погодой, возникновением очагов лесных и других пожаров в экосистемах области с 26 апреля решением   Калинковичского районного исполнительного комитета № 411 на территории Калинковичского района установлен  особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на  посещение  населением лесов, торфяных массивов и пойменных земель, а так же  запрет на въезд туда любого транспорта, за исключением  контрольно-надзорных органов.

В выходные и праздничные дни службами пожарного надзора, лесной охраны и милиции будут проводиться усиленные рейдовые мероприятия.

Просим граждан проявлять сознательность и воздержаться от посещения лесов.

Марина СЁМОВА, инспектор ГПиВО Калинковичского РОЧС.

Александр СТАРОВОЙТОВ, главный лесничий лесхоза.

 
 
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В связи с длительным отсутствием осадков и установившейся сухой погодой, возникновением очагов лесных и других пожаров в экосистемах области с
 
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