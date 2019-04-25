ВНИМАНИЕ! ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ!

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В связи с длительным отсутствием осадков и установившейся сухой погодой, возникновением очагов лесных и других пожаров в экосистемах области с 26 апреля решением Калинковичского районного исполнительного комитета № 411 на территории Калинковичского района установлен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение населением лесов, торфяных массивов и пойменных земель, а так же запрет на въезд туда любого транспорта, за исключением контрольно-надзорных органов.

В выходные и праздничные дни службами пожарного надзора, лесной охраны и милиции будут проводиться усиленные рейдовые мероприятия.

Просим граждан проявлять сознательность и воздержаться от посещения лесов.

Марина СЁМОВА, инспектор ГПиВО Калинковичского РОЧС.

Александр СТАРОВОЙТОВ, главный лесничий лесхоза.