Вот как нынче строят: из новой многоэтажки эвакуировали людей - угроза обрушения

Как оказалось, жильцы еще полтора года назад писали обращения в разные инстанции с просьбой решить вопрос с несущей колонной во втором подъезде. Неделю назад специалисты приступили к ремонту. Предположительно, в результате этих работ началось разрушение колонны, что привело к угрозе обрушения дома.





— Нам сказали взять паспорта и выйти всем на улицу. Дом оцепили, никого внутрь не пускают. На фасаде видны трещины, — рассказал местный житель Александр.





«26 апреля 2019 года в жилом доме № 3 по ул. Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от 4 до 6 часов. Ориентировочное время окончания — 20.00», — прокомментировали ситуацию в Мингорисполкоме.





В администрации Советского района принесли извинения за доставленные неудобства и попросили жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям.





В настоящее время специалистами коммунальных служб района проводится поквартирное оповещение жильцов. Временное пребывание жильцов организовано в средней школе №178, расположенной по адресу: ул. Восточная, 68.

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Дом возводил застройщик КУП «Управление капитального строительства администрации Советского района Минска».





Специалисты пояснили TUT.BY, что сейчас строители будут укреплять колонну. Для этого рядом установят двутавр (стальную балку), которая должна взять на себя нагрузку. А уже затем на нее саму — датчики, чтобы отслеживать, что ситуация стабилизировалась.





В МЧС уточнили, что информация об изменении целостности монолитной колонны им поступила примерно в 14.00.





Оказалось, еще в марте 2018 года эксплуатирующей организацией было выявлено «образование горизонтальных и вертикальных трещин с отслоением (разрывом) штукатурки». Службы города провели ряд необходимых мероприятий, и был разработан проект по укреплению строительных конструкций дома путем установки металлического двутавра.







