ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦИК Украины назвал дату объявления официальных результатов выборов президента

26.04.2019 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует объявить результаты второго тура выборов президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК).



Об этом Українським Новинам сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая.

В пятницу ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол и объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли каких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", -  пояснила она.


По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.

Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного президента должна будет состояться не позднее 30 мая.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует объявить результаты второго тура выборов президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, когда откроют дорогу Восточный проезд в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика