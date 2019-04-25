ЦИК Украины назвал дату объявления официальных результатов выборов президента









Українським Новинам сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая. Об этомсообщила секретарь ЦИКа





В пятницу ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол и объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.





Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов президента.





По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.





На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.





"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли каких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.









По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.





Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного президента должна будет состояться не позднее 30 мая.



