Курам на смех! За уничтоженный милицией флаг суд назначил 8 рублей компенсации

Николая Качурца, который просил взыскать с Октябрьского РОВД 42 рубля за уничтоженный в 2018 году бело-красно-белый флаг, сообщает vitebskspring.org . Суд Первомайского района Витебска частично удовлетворил исковые требования, который просил взыскать с Октябрьского РОВД 42 рубля за уничтоженный в 2018 году бело-красно-белый флаг, сообщает





Судья Елена Савицкая оценила ущерб в 8 рублей 30 копеек.





По решению суда, милиция должна также выплатить активисту часть судебных издержек — 42 копейки. Всего получается 8,72 рубля. Эта сумма будет выплачена из госбюджета.





На судебном заседании 24 апреля Николай Качурец документально обосновал размер причиненного ему ущерба (42 рубля), предоставив суду прайс из интернет-магазина Symbal.by, где бело-красно-белый флаг продают за 20 рублей, а также — документы о цене древка (полимерной трубы) и билетов для поездки в Минск и обратно.





Но оказалось, что при определении подлежащей возмещению суммы судья Елена Савицкая руководствовалась исключительно цифрами, которые суд получил в ответ на запросы в витебский универмаг, на швейное предприятие «Труд-Витебск» и в «Дом сантехники».





Согласно полученной информации, ткань для флага (0,5×1,5) можно купить за 1,39 рубля, сшить флаг — за 2,50 рубля, приобрести трубу для древка — за 4,41 рубля. Итого — 8 рублей 30 копеек.





В 2018 году на День Воли Николай Качурец вышел с бело-красно-белым флагом к памятнику князю Альгерду в Витебске, был задержан и оштрафован Октябрьским судом на 30 б.в. (ч.2 ст. 23.34 КоАП и 23.4 КоАП).





Областной суд оставил постановление без изменений. Но 25 августа председатель облсуда отменил решение Октябрьского суда и направил административное дело на новое рассмотрение.





27 октября решение о штрафе было отменено в связи с окончанием срока давности привлечения к административной ответственности.