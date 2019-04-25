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Курам на смех! За уничтоженный милицией флаг суд назначил 8 рублей компенсации

26.04.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Витебске обязал милиционеров возместить активисту 8,72 рубля за флаг, уничтоженный более года назад - в день акции БНР-100.
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уничтоженный милицией флаг

Суд Первомайского района Витебска частично удовлетворил исковые требования Николая Качурца, который просил взыскать с Октябрьского РОВД 42 рубля за уничтоженный в 2018 году бело-красно-белый флаг, сообщает vitebskspring.org

Судья Елена Савицкая оценила ущерб в 8 рублей 30 копеек.

По решению суда, милиция должна также выплатить активисту часть судебных издержек — 42 копейки. Всего получается 8,72 рубля. Эта сумма будет выплачена из госбюджета.

На судебном заседании 24 апреля Николай Качурец документально обосновал размер причиненного ему ущерба (42 рубля), предоставив суду прайс из интернет-магазина Symbal.by, где бело-красно-белый флаг продают за 20 рублей, а также — документы о цене древка (полимерной трубы) и билетов для поездки в Минск и обратно.

Но оказалось, что при определении подлежащей возмещению суммы судья Елена Савицкая руководствовалась исключительно цифрами, которые суд получил в ответ на запросы в витебский универмаг, на швейное предприятие «Труд-Витебск» и в «Дом сантехники».

Согласно полученной информации, ткань для флага (0,5×1,5) можно купить за 1,39 рубля, сшить флаг — за 2,50 рубля, приобрести трубу для древка — за 4,41 рубля. Итого — 8 рублей 30 копеек.

В 2018 году на День Воли Николай Качурец вышел с бело-красно-белым флагом к памятнику князю Альгерду в Витебске, был задержан и оштрафован Октябрьским судом на 30 б.в. (ч.2 ст. 23.34 КоАП и 23.4 КоАП). 

Областной суд оставил постановление без изменений. Но 25 августа председатель облсуда отменил решение Октябрьского суда и направил административное дело на новое рассмотрение. 

27 октября решение о штрафе было отменено в связи с окончанием срока давности привлечения к административной ответственности.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Суд в Витебске обязал милиционеров возместить активисту 8,72 рубля за флаг, уничтоженный более года назад - в день акции БНР-100.
 
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