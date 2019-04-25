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Не только Пасха. Куда сходить в Гродно в выходные

26.04.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет сходить в цирк, посмотреть на роботов и побывать на выставке работ народных мастеров на пасхальную тематику.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

 

Цирк «ДЗИВА»

Где: стоянка по проспекту Космонавтов около гипермаркета «Корона»

Когда: с 21 апреля по 5 мая

Сколько: от 10 рублей

Лучший цирк-шапито Беларуси «ДЗИВА» приехал в Гродно с новой программой. Обещают номера от воздушных гимнастов, силового жонглера, а также аттракцион кошек-экстремалов. Еще зрителей будут удивлять дрессированные обезьянки, собачки, колесо «Сира», уникальный номер бразильских попугаев, невероятный клоун и многие другие.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

 

Интерактивная выставка «Карнавал роботов»

Где: РЦ «Галактика», ул. Лидская 1

Когда: 26 апреля-26 мая. В будние дни и субботу с 10.00 до 20.00. В воскресенье до 18.00

Сколько: билеты 8.90 — 12.90

На интерактивной выставке «Карнавал роботов» можно будет познакомиться с новыми технологиями и увидеть собственно роботов и самый технологичный футбольный мяч от Adidas. На выставке будут работать пять зон виртуальной реальности, карнавальное зеркало «Селфибот».


Фото:robobel.by

Выставка «Велікодны падарунак»

Где: Гродненский областной методический центр народного творчества. Ул. Советская, 8

Когда: до 10 мая

Сколько: бесплатно

На выставке представлены работы мастеров народного творчества, ремесленников на пасхальную тематику; можно будет познакомиться с творчеством носителей элементов нематериального культурного наследия Гродненщины.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В выходные в Гродно можно будет сходить в цирк, посмотреть на роботов, а еще увидеть народные ремесла на пасхальную тематику.
 
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