Не только Пасха. Куда сходить в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет сходить в цирк, посмотреть на роботов и побывать на выставке работ народных мастеров на пасхальную тематику.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Цирк «ДЗИВА»

Где: стоянка по проспекту Космонавтов около гипермаркета «Корона» Когда: с 21 апреля по 5 мая Сколько: от 10 рублей

Лучший цирк-шапито Беларуси «ДЗИВА» приехал в Гродно с новой программой. Обещают номера от воздушных гимнастов, силового жонглера, а также аттракцион кошек-экстремалов. Еще зрителей будут удивлять дрессированные обезьянки, собачки, колесо «Сира», уникальный номер бразильских попугаев, невероятный клоун и многие другие.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Интерактивная выставка «Карнавал роботов»

Где: РЦ «Галактика», ул. Лидская 1 Когда: 26 апреля-26 мая. В будние дни и субботу с 10.00 до 20.00. В воскресенье до 18.00 Сколько: билеты 8.90 — 12.90

На интерактивной выставке «Карнавал роботов» можно будет познакомиться с новыми технологиями и увидеть собственно роботов и самый технологичный футбольный мяч от Adidas. На выставке будут работать пять зон виртуальной реальности, карнавальное зеркало «Селфибот».



Фото:robobel.by

Выставка «Велікодны падарунак»

Где: Гродненский областной методический центр народного творчества. Ул. Советская, 8 Когда: до 10 мая Сколько: бесплатно

На выставке представлены работы мастеров народного творчества, ремесленников на пасхальную тематику; можно будет познакомиться с творчеством носителей элементов нематериального культурного наследия Гродненщины.