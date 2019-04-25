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Выживет ли Беларусь без дешевой российской нефти?

26.04.2019 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный Минск оценивает потери от проводимого Москвой налогового маневра примерно в 10 миллиардов долларов.

Выживет ли Беларусь без дешевой российской нефти?
Из-за многих факторов любые оценки можно подвергнуть критике, тем более, что на теме поддержки белорусской экономики через выгодные условия торговли нефтью и газом нередко спекулируют, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

— Спекуляции касаются как оценки последствий налогового маневра для белорусского бюджета, так и оценки того, насколько российская экономика «кормит» белорусскую, — говорит экономист.

Потери белорусского бюджета во многом зависят от цены на нефть: если она приблизится к 100 долларам за баррель, убытки будут колоссальными, а при стоимости около 40 долларов — потерь будет немного.

Оценка энергетической субсидии не так однозначна. Международный валютный фонд считает, что если бы Беларусь покупала такой же объем газа в Германии, то платила бы за него больше. Но если учесть, что Россия на разные рынки продает газ и нефть по разными ценам, то можно ли однозначно называть условия торговли с Беларусью субсидиями?

— Если Россия не договорится с Беларусью, кому она продаст эту нефть? – задается вопросом Александр Чубрик.

Наладить торговлю такими объемами на других рынках будет непросто. Хоть это и не отменяет сложности переговоров по вопросу компенсации и условиям сотрудничества. Для НПЗ остается открытым вопрос выживания в новых условиях.

− Если мы сможем продавать нефтепродукты на российском рынке на тех же условиях, что и российские НПЗ, то, вероятно, мы сохраним нашу нефтепереработку. Это единственный повод для переговоров, — считает Александр Чубрик.

Эксперты видят в налоговом маневре позитив, признавая, что он оказывает на белорусскую экономику благоприятное влияние, позволяя разглядеть потенциал в других секторах.

— Приходит осознание того, что новая реальность или новая нормальность, о которой говорил Александр Заборовский на KEFе в 2015 году, наконец-то нас настигает. Наша новая нормальность — это отсутствие энергетической субсидии и поступлений в бюджет денег через «перетаможку», энергетических пошлин для Беларуси, — отмечает Александр Чубрик.

Эффект от налогового маневра не приведет к рецессии. Но станет для экономических властей поводом задуматься о структуре экономики и об изменениях, которые предстоит проводить, чтобы в меньшей степени зависеть от топливно-энергетического рынка, считает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая

— Ситуация, с которой столкнулась Беларусь, не уникальна. Многие страны в такие критические моменты понимали, что структуру экономики надо менять, − отмечает эксперт.

Делать ставку только на сектор IT было бы ошибкой, подчеркивает Ирина Точицкая. Властям предстоит решить проблемы неэффективных градообразующих предприятий и развития регионов.

Неплохой эффект может дать ставка на сферу услуг и туризм.

— У нас абсолютно не используется потенциал туризма. А это же вопрос занятости молодежи. В Нидерландах или Дании половина работников сектора туризма – люди в возрасте до 25 лет. Ключевой здесь и вопрос развития регионов, — считает Александр Чубрик.

Развитие и рост туризма зависят от приоритетов властей, которые пока делают ставку в основном на крупный бизнес. Тогда как туризм и сфера услуг – это индивидуальные предприниматели, малые и микроорганизации, которые вместе способны дать хороший приток средств в экономику.

— Это должно рассматриваться как важное направление, значимая часть экономики. Сейчас туризм находится на задворках спорта, и гражданское общество делает для его развития в разы больше, чем Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму, — считает экономист.

Недооценка потенциала туризма в итоге выливается в потерю денег, которые можно было бы на нем заработать.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск оценивает потери от проводимого Москвой налогового маневра примерно в 10 миллиардов долларов.
 
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