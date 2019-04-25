Чтобы отличать подделки. 10 элементов денег, о которых надо знать

Infobank рассказывает о 10 элементах в долларах и евро, о которых должен знать каждый. рассказывает о 10 элементах в долларах и евро, о которых должен знать каждый.

Доллар США – In God We Trust

Фраза «In God We Trust» (с английского «На Бога уповаем») является национальным девизом США. Предполагается, что заимствована она из американского гимна. Увидеть фразу можнона зданиях городских и окружных администраций по всей стране, а также на полицейских автомобилях в некоторых штатах. Но, пожалуй, самое известное упоминание этого девиза – денежные знаки США.





Впервые фразу использовали при чеканке новой двухцентовой монеты в 1864 году. Предложение упомянуть Бога на монетах отправил в казначейство священник Уоткинсон. Таким образом он предлагал дать понять, что в гражданской войне Бог на стороне Севера.





После этого фраза стала появляться на золотых и серебряных долларах, на монетах в 5, 25 и 50 центов.





В 1956 году фраза «In God We Trust» стала официальным девизом страны, заменив выражение «E Pluribus Unum» (на латинском — «Из многих единое»). Соответствующий закон подписал президент Эйзенхауэр. В том же году размещение надписи на всех монетах и купюрах стало обязательным.





Доллар США – Портреты на банкнотах

Бытует мнение, что на американских долларах изображаются только президенты США, но на самом деле это не совсем так.





Например, на банкноте в 10 долларов изображен первый министр финансов Александр Гамильтон. Бенджамин Франклин, изображенный на стодолларовой купюре, был ученым, публицистом и дипломатом.





Он удостоился чести быть изображенным на американских деньгах за то, что единственным из всех политических деятелей США участвовал в подписании трех исторически важнейших для страны документов: Декларации Независимости, Конституции и Версальского мирного договора.





На остальных современных банкнотах США действительно изображены президенты, но если изучить редкие и раритетные банкноты, то на них можно увидеть и других общественных деятелей, которые внесли существенный вклад в историю США.





Кстати, есть на них и единственная женщина – супруга президента Вашингтона, ее портрет был напечатан на купюре в 1 доллар в 1886 году.

Доллар США — Пирамида на купюре в 1 доллар

На купюре в 1 доллар изображена незаконченная пирамида, над ней — фраза: «Annuit Cœptis» (латинский — «Наши начинания благословенны»), а под пирамидой — «Novus Ordo Seclorum» (латинский — «Новый порядок эпохи»).





Пирамида увенчана знаком «Всевидящее око». Бытует мнение, что этот знак имеет отношение к масонам. Кстати, масонами были один из авторов американской Декларации независимости Бенджамин Франклин и первый президент США Джордж Вашингтон. Другой вариант, что «Всевидящее око» — это символ Божественного провидения.





По официальной версии, пирамида символизирует фундамент развития: пирамида символ мощи, а отсутствие вершины означает необходимость дальнейшей работы.









Доллар США — Буквы, цифры, подписи

На лицевой стороне банкнот печатается серийный номер, который состоит из 8 цифр и 3 букв. Под серийным номером располагается специальный индекс, который состоит из буквы и цифры — он обозначает банк, в котором деньги были напечатаны.

По этому индексу можно определить, откуда «родом» та или иная купюра, например, вот эти 50 долларов попали к нам из «Города братской любви» — Филадельфии.









Кроме этого, на лицевой стороне всех долларовых банкнот вы можете увидеть подписи казначея США (внизу слева) и министра финансов (внизу справа).





Раньше каждый вексель в соответствии с законом должен был быть подписан от руки, но с 1862 года разрешена печать подписей на банкнотах.

Доллар США — Не бумажные деньги

На самом деле, доллары сделаны не из бумаги в привычном понимании этого слова, волокон древесины в них нет. Для печати денег используется материал, который состоит на 25% из льняной нити и на 75% — из хлопковой.





Такой метод применяют, чтобы банкноты дольше служили. Прочность им придает использование сырых материалов, которые очищают до тех пор, пока структура не станет подходящей.





До середины прошлого века при изготовлении бумаги использовали красные и синие волокна шелка, затем натуральные нити заменили на синтетику. Специальная бумага производится в Далтоне, штат Массачусетс.









Евро – Не существующие достопримечательности

На каждой банкноте евро на лицевой стороне изображены окна и ворота. Они символизируют дух открытости, на оборотной стороне — мосты, как символ единства европейских государств. Сооружения являются типичными образцами европейских архитектурных стилей от античности до современности, и ни один из них никогда не существовал в реальности!





Когда был объявлен конкурс на дизайн банкнот, консилиум Европейского Монетарного Института признал лучшей разработку Роберта Калина, который, в отличие от других, предложил не рисунки с натуры, а своего рода идеальные модели, специально созданные, чтобы наглядно показать особенности разных архитектурных стилей, доминировавших в Европе в разные эпохи.





Кстати, кроме евро, Роберт Калин разработал дизайн для австрийского шиллинга, сирийского фунта (серия 2010 года), азербайджанского маната.





Если вы хотите потренироваться в знании архитектурных стилей, предлагаем вам маленькую шпаргалку:





5 евро – античный стиль

10 евро – романский стиль

20 евро – готический стиль

50 евро – Ренессанс (Возрождение)

100 евро – барокко

200 евро – индустриальный стиль (модерн)

500 евро – современная архитектура





В 2011 году, вдохновленный европейской валютой дизайнер Робин Стам воссоздал все семь мостов в Нидерландах. Для правдоподобности он даже использовал цветные материалы.





Евро – Единые банкноты, но разные монеты

Все банкноты евро имеют общий дизайн во всех странах участницах Еврозоны. С монетами всё немного иначе, на стороне «решки» все они имеют одинаковый вид — карта Европы, обрамленная звездами. А вот изображение на второй стороне («орле») каждое государство вправе выбрать самостоятельно.





Например, на монетах в Ирландии вы увидите кельтскую арфу, в Германии — орла, в Бельгии — профиль их короля Альберта II.





Евро – Символ €





На банкнотах евро встречается символ €, который собственно и обозначает валюту. При его создании финансовые и политические деятели ЕС взяли за основу греческую букву «эпсилон», которую пересекают 2 параллельные линии. Сама буква — это ассоциация с названием Европа, а две линии символизируют ее стабильность и надежность.

Евро – Разный размер банкнот

В отличие от подавляющего большинства мировых валют , банкноты евро имеют разный размер в зависимости от номинала – чем крупнее номинал, тем больше купюра. Это сделано для того, чтобы банкноты были удобными в использовании для незрячих людей.





Кроме этого, цифры на купюрах напечатаны рельефно, методом глубокой печати. А чтобы было проще различать монеты, используются разные размер, цвет, край, толщина и вес.









Евро –12 звезд

В левом верхнем углу каждой банкноты евро располагается эмблема Евросоюза – 12 звезд на голубом фоне.





Существует несколько версий того, что именно она обозначает. По одной из них, голубой цвет эмблемы символизирует мир, а звезды, собранные в круг – первые 12 стран, вошедшие в состав Евросоюза. Даже после того, как количество стран-участниц значительно увеличилось, было принято решение не менять число звезд на эмблеме и флаге.





По другой версии, 12 – это традиционный символ совершенства, полноты и единства. Кроме этого, существует версия, что такой вариант эмблемы выбран в честь Богоматери, которую очень часто изображают с 12 звездами в виде нимба вокруг головы.

За каждой банкнотой стоит тяжелый труд — тщательно проработанный дизайн, дорогая бумага и самые современные способы печати.





В следующий раз, держа купюру в руках, присмотритесь более внимательно, возможно, вы откроете для себя что-то новое, чего раньше не замечали.