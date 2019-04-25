Белорусские юниоры впервые за 17 лет вошли в топ-5 команд мира. Наш хоккей выходит из кризиса?

Источник материала: Tut.by

Пока национальная и молодежная сборные Беларуси ищут выход из «пердива», юниорская команда не просто закрепилась в элите, но и начала обыгрывать фаворитов. Наша команда заняла пятое место, повторив рекорд 2002 года. SPORT.TUT.BY отвечает на главные вопросы о белорусских юниорах и рассказывает, как сложились карьеры предыдущего звездного поколения.



Фото: IIHF

Пятое место — это действительно успех? Безусловно. Само нахождение в элитном дивизионе, где выступают только десять лучших команд мира, можно считать солидным результатом. К примеру, национальная сборная в топ-10 последний раз была в 2015 году. Следующий сезон станет для юниоров четвертым подряд в топ-дивизионе, что говорит о стабильно высоком уровне сразу нескольких возрастов подряд. И если раньше белорусы обыгрывали только одного соперника на турнире — такого же аутсайдера, то теперь расправилась с двумя топ-сборными — Чехией и Финляндией, а в общем рейтинге обогнали значительно опережающие Беларусь на взрослом уровне Словакию и Швейцарию.

В этой сборной есть будущие звезды? Самый яркий игрок этой команды — защитник Владислав Колячонок. Капитан сборной провел отличный сезон в хоккейной лиге Онтарио, впечатлил клубы НХЛ во время сдачи тестов и наверняка будет выбран в одном из двух первых раундов на драфте. Атакующий защитник — супердефицитная позиция в белорусском хоккее, так что Владислав уже сейчас рассматривается, как основной защитник сборной Беларуси на многие годы вперед. Хорошо проявили себя вратари Зиновенко и Колосов, ярко играл в атаке Оксентюк, единственная проблема которого — маленькие габариты (171 см, 70 кг). С такими данными ему нужно брать вверх над высокими защитниками за счет скорости и техники. Пока получается.

Фото: IIHF Отметим, что сразу два лидера сборной не смогли приехать на турнир из-за занятости в североамериканских клубах. Форварды Владимир Алистров и Алексей Протас на хорошем счету в канадских юниорских лигах и претенденты на 4−7 раунды драфта НХЛ.

Пятое место на этом турнире означает, что скоро мы будем на равных сражаться с чехами и финнами? Рассуждать так было бы слишком оптимистично. Все-таки эти юниорские сборные Финляндии и Чехии — слабейшие в этих странах за долгое время. Те же финны играли без своей суперзвезды Каапо Какко — самого талантливого форварда Европы среди родившихся в 2001 году. Для конкуренции с этими сборными во взрослом хоккее мы должны показывать схожие с ними результаты на юниорском уровне в течение 8−10 лет. Один возраст может дать результат на молодежных чемпионатах, но взрослые сборные составляются из хоккеистов разных поколений. Иерархия в мировом хоккее давно не меняется, так что одной классной юниорской сборной войти в большую шестерку не получится.

Что стало с предыдущим звездным поколением? В 2002 году команда под руководством Михаила Захарова также заняла пятое место, Тогда формат турнира был несколько иным. 12 команд делились на две группы по шесть участников. По три лучших выходили в финальный турнир. Белорусы одолели на первом этапе Швейцарию и Украины и смогли стать третьими благодаря сенсационному поражению шведов от швейцарцев. Еще одну викторию наши юниоры добыли во встрече с канадцами. Лидерами той команды были Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов. Все они затем долгое время выступали в составе национальной сборной, поиграли в Северной Америки, а Костицына и Грабовского по праву можно считать самыми яркими форвардами в истории нашей сборной, за которую до сих пор выступает и еще один тогдашний юниор Артем Волков.

Фото: Reuters via TUT.BY У остальных игроков карьера сложилась не столь ярко. Александр Жидких и Константин Дурнов — звезды по меркам чемпионата Беларуси, но в иностранных клубах на взрослом уровне не играли. Тимофей Филин, Виктор Гоман, Роман Горбоконь, Евгений Каштанов, Алексей Ерашов, Алексей Герловский с разным успехом выступали в нашей экстралиге, но уже завершили активные выступления. Алексей Шагов и Дмитрий Парахонько после белорусского первенства поиграли немного за рубежом, но не в топ-чемпионатах. Максим Козлович, Дмитрий Юдин, Денис Белоцкий, Дмитрий Гродинский, Андрей Козачек закончили с хоккеем в молодом возрасте. Отдельно о вратарях. Алексей Гриценко так и не закрепился даже в белорусской лиге, а Дмитрий Камович трагически погиб в 19 лет в автокатастрофе. Большим талантом того поколения был также форвард Вадим Карага, который не выступал на первенстве, но уже в 18-летнем возрасте дебютировал за взрослую сборную на чемпионате мира. Этот нападающий котировался не ниже Михаила Грабовского, но закончил с хоккеем через несколько лет в дубле новополоцкого «Химика» из-за вредных и даже губительных пристрастий.

Как успехи в юниорском хоккее скажутся на нашей сборной в будущем? Вот уже несколько лет наши юниорские сборные выступают в элите, что говорит о стабильно высоком уровне нескольких возрастов подряд. За последние годы у нас появилось сразу несколько качественных молодых хоккеистов: Сушко, Шарангович, Еременко, Воробей, Колячонок, Дроздов, Сапего, Литвинов, Буйницкий, Белевич, Бовбель, Протас, Алистров, Оксентюк, Дерябин. При общем хорошем уровне нельзя не отметить, что настоящих суперзвезд, как Драйзайтль у немцев или Хишир у швейцарцев, у нас все-таки нет. Подрастающее поколение, если продолжит прогрессировать, позволит нам уверенно держаться в элите, претендуя на плей-офф. А главный итог: вместо дальнейшего регресса или спасения за счет натурализации в хоккейных верхах все-таки выбрали развитие молодежного хоккея и пополнение национальной команды своими молодыми кадрами. И очень хочется верить, что временные (надеемся) болезни национальной сборной и «Динамо» не приведут в отказу от этого курса в пользу эффективных лишь на коротком отрезке антибиотиков, к которым мы прибегали раньше, когда прятали свои проблемы за спины получивших паспорта россиян и канадцев.