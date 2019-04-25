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Лицензионные полномочиях ЗАО ТК Банк

26.04.2019 17:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лицензионные полномочиях ЗАО ТК Банк
фото: Myfin.by

По размеру активов на 1 апреля 2019 г. ЗАО «ТК Банк» занимает 20-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляет 0,2 процента). Нормативный капитал ЗАО «ТК Банк» на 1 апреля 2019 г. составил 169,0 млн. рублей.

 
 
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