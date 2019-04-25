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С 27 апреля билеты на поезда из Беларуси в Украину станут дороже на 16-29%

26.04.2019 18:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 27 апреля билеты на поезда из Беларуси в Украину станут дороже на 16-29%
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 27 апреля увеличивается стоимость проезда пассажиров по железной дороге в Украину. В частности, по сообщению АО «Укрзализныця» изменения тарифов затрагивают страны СНГ, в том числе Беларусь, а также Грузию, Латвию, Литву и Эстонию.

С 27 апреля билеты на поезда из Беларуси в Украину станут дороже на 16-29% БЖД запустит на «майские выходные» более 80 дополнительных поездов

По информации БЖД, в связи с таким решением, общая стоимость проезда в международном сообщении из Беларуси в Украину увеличится на 16-29%. Точное изменение цены на билеты зависит от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки.

К примеру, стоимость проезда в фирменном поезде №86 Минск–Киев в купейном вагоне (без рациона питания) увеличится на 16% или 20,72 рубля и составит 154,35 рубля, в плацкартном вагоне – на 16% или 13,07 рубля и составит 95,99 рубля. Стоимость проезда в скором поезде №94 Минск–Одесса в купейном вагоне увеличится на 29% или 54,80 рубля и составит 243,74 рубля, в плацкартном вагоне – на 29% или 34,63 рубля и составит 153,72 рубля.

Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога проинформировала об изменении тарифов на проезд украинской стороной.
 
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