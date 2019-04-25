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Нацбанк продлил до января 2020 года приостановку лицензии "ТК Банк" на привлечение вкладов физлиц

26.04.2019 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси продлил до 1 января 2020 года решение о приостановке действия лицензии ЗАО "ТК Банк" на привлечение вкладов физлиц, сообщили в управлении информации и общественных связей регулятора в пятницу.

"Правлением Национального банка Республики Беларусь 24 апреля 2019 года продлено до 1 января 2020 года ранее принятое решение о приостановлении действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты)", - проинформировали в НББ.

Как сообщалось, в августе 2012 года правление Нацбанка приняло решение о приостановлении на один год действия лицензии ЗАО "ТК Банк" на осуществление ряда банковских операций. Затем данное решение ежегодно пролонгировалось.

По размеру активов на 1 апреля 2019 года  ЗАО "ТК Банк" занимает 20-е место среди действующих банков Беларуси (доля активов банка в совокупных активах банков составляет 0,2%).  

Нормативный капитал ЗАО "ТК Банк" на 1 апреля 2019 года составил Br169 млн.

 
 
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Национальный банк Беларуси продлил до 1 января 2020 года решение о приостановке действия лицензии ЗАО "ТК Банк" на привлечение вкладов физлиц, сообщили в управлении...
 
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