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Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Элины Быстрицкой

26.04.2019 17:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой, сообщила пресс-служба главы государства.

"Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", - говорится в соболезновании.

А.Лукашенко отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул президент.

Э.Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой, сообщила пресс-служба главы...
 
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