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Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Элины Быстрицкой
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой, сообщила пресс-служба главы государства.
"Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", - говорится в соболезновании.
А.Лукашенко отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул президент.
Э.Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой, сообщила пресс-служба главы...
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