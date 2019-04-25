Диетологи дали советы на предстоящие пасхальные выходные

Источник материала: Ежедневник



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В преддверии Пасхи, которую православные христиане будут отмечать 28 апреля, диетологи предупредили, сколько пасхальных угощений следует съесть на праздник.

Православные христиане готовятся к Пасхе: в ближайшее воскресенье на столах в изобилии окажутся разноцветные яйца, куличи, творожные пасхи и другие угощения. Однако диетологи советуют не слишком усердствовать с праздничными угощениями, чтобы не нанести вреда здоровью и фигуре.

Врачи полагают: для того, чтобы обойтись без неприятных последствий для здоровья, следует ограничиться тремя яйцами и 100 граммами кулича или творожной пасхи, пишет РИА «Новости».

Несмотря на предостережение, эксперты отмечают пользу яиц, поскольку они содержат большое количество белка, а также жиры и углеводы. Кроме того, они дают организму холин, кобальт, селен, биотин и витамин А, необходимые организму человека для нормализации различных биохимических процессов. Однако не стоит забывать, что калорийность вареного яйца составляет примерно 155 калорий: это означает, что, употребив три штуки, вы получите 465, что составляет почти четверть от рекомендуемого дневного рациона — то есть 2000 калорий.

Главная опасность пасхальных блюд таится не в яйцах, а в верхушках куличей: в глазури и красивой разноцветной посыпке содержится ударная доза сахара.

По сравнению с куличом, творожная пасха менее калорийная и готовится очень просто. Если вы переживаете за фигуру, выберите для пасхи творог с низким содержанием жира, сметану замените на нежирный йогурт, масло исключите, а вместо сахара используйте фруктозу, разведенную в теплой воде.

Калорийность кулича также можно уменьшить почти вдвое: для этого нужно заменить сливочное масло на кокосовое и выбрать безвредный подсластитель в качестве замены сахару (это может быть та же фруктоза, стевия или сироп топинамбура). Главного врага фигуры — муку — тоже возможно обезвредить: достаточно взять вместо пшеничной муки овсяную, гречневую, рисовую или смешать несколько видов вместе. А чтобы кулич не получился грубым по консистенции, стоит добавить в тесто немного мягкого творога. Молоко же можно использовать обезжиренное или любое соевое, рецепт от этого не пострадает.

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