Названы победители премии «Банк года - 2018»

Источник материала: Tut.by

В Минске в Dipservice Hall подвели итоги ежегодной банковской премии «Банк года 2018», учредителем которой выступает финансовый портал Myfin.by, а организатором — агентство GUARDO.





Ежегодная премия «Банк года» подводит итоги работы банков за минувший год. Экспертная комиссия принимает решение по результатам данных, предоставленных банками вместе с заявками на участие. Оценивают результаты 23 человека — независимые директора банков, председатели наблюдательных Советов, специалисты финансового сектора Беларуси.





Обладателем Grand Prix стало ОАО «Приорбанк», которое победило также в номинациях «Лучший среди крупных», «Лидер кредитования», «Банк с иностранным капиталом».





В таблице представлен полный список победителей.

Номинация Победители «Банк года Беларуси» Приорбанк «Лучший среди крупных» 1 место — Приорбанк 2 место — БПС-Сбербанк 3 место — Белгазпромбанк «Лучший среди средних» 1 место — МТБанк 2 место — Альфа-Банк 3 место — Банк Дабрабыт «Лучший среди малых» 1 место — БСБ Банк 2 место — БНБ-Банк 3 место — Идея Банк «Выбор пользователей портала Myfin.by» 1 место — МТБанк 2 место — Идея Банк 3 место — БПС-Сбербанк «Топ-менеджер» 1 место — Виктор Дмитриевич Бабарико, Председатель Правления Белгазпромбанка 2 место — Сергей Витальевич Дубков, Председатель Правления БСБ Банка 3 место — Олег Владимирович Бородко, заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу БПС-Сбербанка «Сделка года» 1 место — Банк Дабрабыт 2 место — Белинвестбанк 3 место — Белагропромбанк «Инвестиционный банк» 1 место — Банк БелВЭБ «Инновационный банк: технологии» 1 место — Белинвестбанк 2 место — БПС-Сбербанк 3 место — Приорбанк «Инновационный банк: продукты» 1 место — Альфа-Банк 2 место — МТБанк 3 место — БПС-Сбербанк «Лидер кредитования» 1 место — Приорбанк 2 место — Альфа-Банк 3 место — БПС-Сбербанк «Вклад в науку» 1 место — БПС-Сбербанк 2 место — Приорбанк 3 место — БСБ Банк «Корпоративно-социальная ответственность» 1 место — Белгазпромбанк 2 место — Белагропромбанк 3 место — Приорбанк «Банк с иностранным капиталом» 1 место — Приорбанк 2 место — БПС-Сбербанк 3 место — БСБ Банк «Банк с национальным капиталом» 1 место — МТБанк 2 место — Белинвестбанк 3 место — Банк Дабрабыт





Партнеры премии «Банк года 2018» добавили в конкурс две специальные номинации.

Так, компания «Медиа Лайн» изучила сайты всех белорусских банков и вручила награды трем лидерам. В номинации «Лучший банковский сайт» первое место занял Белинвестбанк, второе — Беларусбанк, третье — Банк Дабрабыт.

Платежная система БЕЛКАРТ выступила учредителем специальной номинации, победителями в которой стали СтатусБанк и Беларусбанк.





Награды в четырех основных номинациях были украшены бриллиантами от компании «АдамасИнвест» (бренд «Белорусские Бриллианты»). Генеральный директор компании Максим Наумович Борд поздравил победителей и вручил им сертификаты подлинности драгоценных камней.





Официальные партнеры премии «Банк года 2018»:

— компания «Медиа Лайн» ;

— Audi Центр Минск;

— GOLFCLUB MINSK ;

— питьевая вода « Нарач »;

— агентство недвижимости « Сильван »;

— компания « Белвнешреклама ».

Официальный кейтеринг премии «Банк года 2018» — « Catering Pro ».





Организатор премии агентство GUARDO благодарит всех участников и партнеров премии за доверие и поддержку.