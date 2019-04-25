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Названы победители премии «Банк года - 2018»
Источник материала: Tut.by
В Минске в Dipservice Hall подвели итоги ежегодной банковской премии «Банк года 2018», учредителем которой выступает финансовый портал Myfin.by, а организатором — агентство GUARDO.
Ежегодная премия «Банк года» подводит итоги работы банков за минувший год. Экспертная комиссия принимает решение по результатам данных, предоставленных банками вместе с заявками на участие. Оценивают результаты 23 человека — независимые директора банков, председатели наблюдательных Советов, специалисты финансового сектора Беларуси.
Обладателем Grand Prix стало ОАО «Приорбанк», которое победило также в номинациях «Лучший среди крупных», «Лидер кредитования», «Банк с иностранным капиталом».
В таблице представлен полный список победителей.
Партнеры премии «Банк года 2018» добавили в конкурс две специальные номинации.
Так, компания «Медиа Лайн» изучила сайты всех белорусских банков и вручила награды трем лидерам. В номинации «Лучший банковский сайт» первое место занял Белинвестбанк, второе — Беларусбанк, третье — Банк Дабрабыт.
Платежная система БЕЛКАРТ выступила учредителем специальной номинации, победителями в которой стали СтатусБанк и Беларусбанк.
Награды в четырех основных номинациях были украшены бриллиантами от компании «АдамасИнвест» (бренд «Белорусские Бриллианты»). Генеральный директор компании Максим Наумович Борд поздравил победителей и вручил им сертификаты подлинности драгоценных камней.
Официальные партнеры премии «Банк года 2018»:
— компания
— питьевая вода «
— агентство недвижимости «
— компания «
Официальный кейтеринг премии «Банк года 2018» — «
Организатор премии агентство
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В Минске в Dipservice Hall подвели итоги ежегодной банковской премии «Банк года 2018», учредителем которой выступает финансовый портал Myfin.by, а организатором - агентство...
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