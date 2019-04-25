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Названы победители премии «Банк года - 2018»

26.04.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в Dipservice Hall подвели итоги ежегодной банковской премии «Банк года 2018», учредителем которой выступает финансовый портал Myfin.by, а организатором — агентство GUARDO.


Ежегодная премия «Банк года» подводит итоги работы банков за минувший год. Экспертная комиссия принимает решение по результатам данных, предоставленных банками вместе с заявками на участие. Оценивают результаты 23 человека — независимые директора банков, председатели наблюдательных Советов, специалисты финансового сектора Беларуси.


Обладателем Grand Prix стало ОАО «Приорбанк», которое победило также в номинациях «Лучший среди крупных», «Лидер кредитования», «Банк с иностранным капиталом».


В таблице представлен полный список победителей.

Номинация

Победители

«Банк года Беларуси»

Приорбанк

«Лучший среди крупных»

1 место — Приорбанк

2 место — БПС-Сбербанк

3 место — Белгазпромбанк

«Лучший среди средних»

1 место — МТБанк

2 место — Альфа-Банк

3 место — Банк Дабрабыт

«Лучший среди малых»

1 место — БСБ Банк

2 место — БНБ-Банк

3 место — Идея Банк

«Выбор пользователей портала Myfin.by»

1 место — МТБанк

2 место — Идея Банк

3 место — БПС-Сбербанк

«Топ-менеджер»

1 место — Виктор Дмитриевич Бабарико, Председатель Правления Белгазпромбанка

2 место — Сергей Витальевич Дубков, Председатель Правления БСБ Банка

3 место — Олег Владимирович Бородко, заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу БПС-Сбербанка

«Сделка года»

1 место — Банк Дабрабыт

2 место — Белинвестбанк

3 место — Белагропромбанк

«Инвестиционный банк»

1 место — Банк БелВЭБ

«Инновационный банк: технологии»

1 место — Белинвестбанк

2 место — БПС-Сбербанк

3 место — Приорбанк

«Инновационный банк: продукты»

1 место — Альфа-Банк

2 место — МТБанк

3 место — БПС-Сбербанк

«Лидер кредитования»

1 место — Приорбанк

2 место — Альфа-Банк

3 место — БПС-Сбербанк

«Вклад в науку»

1 место — БПС-Сбербанк

2 место — Приорбанк

3 место — БСБ Банк

«Корпоративно-социальная ответственность»

1 место — Белгазпромбанк

2 место — Белагропромбанк

3 место — Приорбанк

«Банк с иностранным капиталом»

1 место — Приорбанк

2 место — БПС-Сбербанк

3 место — БСБ Банк

«Банк с национальным капиталом»

1 место — МТБанк

2 место — Белинвестбанк

3 место — Банк Дабрабыт


Партнеры премии «Банк года 2018» добавили в конкурс две специальные номинации.

Так, компания «Медиа Лайн» изучила сайты всех белорусских банков и вручила награды трем лидерам. В номинации «Лучший банковский сайт» первое место занял Белинвестбанк, второе — Беларусбанк, третье — Банк Дабрабыт.

Платежная система БЕЛКАРТ выступила учредителем специальной номинации, победителями в которой стали СтатусБанк и Беларусбанк.


Награды в четырех основных номинациях были украшены бриллиантами от компании «АдамасИнвест» (бренд «Белорусские Бриллианты»). Генеральный директор компании Максим Наумович Борд поздравил победителей и вручил им сертификаты подлинности драгоценных камней.


Официальные партнеры премии «Банк года 2018»:

— компания «Медиа Лайн»;

— Audi Центр Минск;

— GOLFCLUB MINSK;

— питьевая вода «Нарач»;

— агентство недвижимости «Сильван»;

— компания «Белвнешреклама».

Официальный кейтеринг премии «Банк года 2018» — «Catering Pro».


Организатор премии агентство GUARDO благодарит всех участников и партнеров премии за доверие и поддержку.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в Dipservice Hall подвели итоги ежегодной банковской премии «Банк года 2018», учредителем которой выступает финансовый портал Myfin.by, а организатором - агентство...
 
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