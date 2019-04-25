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Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Китайские студенты БГСХА побывали сегодня в средней школе №4 — пообщались со старшеклассниками и приняли участие в небольшом концерте. Подобные встречи-знакомства реализуют в рамках проекта «Мост дружбы» Центр китайского языка и культуры академии и Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Цель проекта «Мост дружбы» — укрепление дружбы и взаимопонимания между Беларусью и КНР через знакомство с культурой и традициями наших стран.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Директор Василий Беляев провел экскурсию по школе для иностранных гостей, учитель истории Ольга Моисеенко познакомила студентов с экспонатами этнографического кабинета.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу
В этнографическом кабинете четвертой школы.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу
Студенты и руководитель Центра китайского языка и культуры Светлана Добижи.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу
Горецкие школьники и китайские студенты общались в непринужденной обстановке, знакомились друг с другом.

 

Находить общий язык участникам встречи помогала учитель английского языка Татьяна Костюкевич.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Встреча завершилась маленьким концертом, в котором поучаствовала молодежь из Поднебесной.

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: знакомства
 
 
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  Китайские студенты БГСХА побывали сегодня в средней школе №4 — пообщались со старшеклассниками и приняли участие в небольшом концерте. Подобные...
 
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