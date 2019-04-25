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Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу
26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Китайские студенты БГСХА побывали сегодня в средней школе №4 — пообщались со старшеклассниками и приняли участие в небольшом концерте. Подобные встречи-знакомства реализуют в рамках
Цель проекта «Мост дружбы» — укрепление дружбы и взаимопонимания между Беларусью и КНР через знакомство с культурой и традициями наших стран.
Директор Василий Беляев провел экскурсию по школе для иностранных гостей, учитель истории Ольга Моисеенко познакомила студентов с экспонатами этнографического кабинета.
Находить общий язык участникам встречи помогала учитель английского языка Татьяна Костюкевич.
Встреча завершилась маленьким концертом, в котором поучаствовала молодежь из Поднебесной.
Фото Михаила Левцова
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Китайские студенты БГСХА побывали сегодня в средней школе №4 — пообщались со старшеклассниками и приняли участие в небольшом концерте. Подобные...
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