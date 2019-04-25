Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

Источник материала: Горецкий вестник

Китайские студенты БГСХА побывали сегодня в средней школе №4 — пообщались со старшеклассниками и приняли участие в небольшом концерте. Подобные встречи-знакомства реализуют в рамках проекта «Мост дружбы» Центр китайского языка и культуры академии и Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий.





Цель проекта «Мост дружбы» — укрепление дружбы и взаимопонимания между Беларусью и КНР через знакомство с культурой и традициями наших стран.









Директор Василий Беляев провел экскурсию по школе для иностранных гостей, учитель истории Ольга Моисеенко познакомила студентов с экспонатами этнографического кабинета.

































































Находить общий язык участникам встречи помогала учитель английского языка Татьяна Костюкевич.





Встреча завершилась маленьким концертом, в котором поучаствовала молодежь из Поднебесной.

















Фото Михаила Левцова