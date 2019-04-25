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Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в Горецком районе прошли тематические мероприятия.

В учреждениях образования состоялись информационные часы «Чернобыль. Память», работали выставки «Черная быль Чернобыля», в кинотеатре в этот день предлагали к просмотру художественный фильм «Черный аист».

На гражданских кладбищах поселков для переселенцев в деревнях Ходоровка и Стан состоялись панихиды «по всем в ликвидации Чернобыльской беды душу свою за други своя положившим и по всем от смертоносного излучения и заражения погибшим».

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Вместе с с главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Натальей Ермолаевой  мы побывали в деревне Стан, где на местном кладбище в присутствии местных жителей и управляющего делами Добровского сельисполкома Риты Лукашенко панихиду отслужил благочинный Горецкого округа Могилевской епархии протоиерей Андрей Выговский. Ему, кстати, очень близка тема аварии на ЧАЭС, поскольку до дня той жуткой трагедии вместе с родителями и братом он жил в городе Припять, и детская память сохранила очень многое из тех событий, и еще больше до 26 апреля 1986 года.

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Как рассказали местные жители, на кладбище похоронено немало переселенцев, хотя в Матютах есть свой погост. Но те, кто не увозил умерших родных на родину, выбирали местом последнего приюта это кладбище и хоронили их в стану. Здесь же могила ликвидатора аварии на ЧАЭС, но уже из местных жителей, — Владимира Васильевича Галочкина.

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

В Ходоровке поминальную службу провел священник Спасо-Вознесенского храма Василий Шепелевич. На панихиде присутствовали местные жители, председатель Ленинского сельского Совета Александр Минаков, управляющий делами сельисполкома Эмма Крышталева и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Владимир Чикизов.

 

Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в Горецком районе прошли тематические мероприятия. В учреждениях образования состоялись...
 
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