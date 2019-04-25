Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в Горецком районе прошли тематические мероприятия.

В учреждениях образования состоялись информационные часы «Чернобыль. Память», работали выставки «Черная быль Чернобыля», в кинотеатре в этот день предлагали к просмотру художественный фильм «Черный аист».

На гражданских кладбищах поселков для переселенцев в деревнях Ходоровка и Стан состоялись панихиды «по всем в ликвидации Чернобыльской беды душу свою за други своя положившим и по всем от смертоносного излучения и заражения погибшим».





Вместе с с главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Натальей Ермолаевой мы побывали в деревне Стан, где на местном кладбище в присутствии местных жителей и управляющего делами Добровского сельисполкома Риты Лукашенко панихиду отслужил благочинный Горецкого округа Могилевской епархии протоиерей Андрей Выговский. Ему, кстати, очень близка тема аварии на ЧАЭС, поскольку до дня той жуткой трагедии вместе с родителями и братом он жил в городе Припять, и детская память сохранила очень многое из тех событий, и еще больше до 26 апреля 1986 года.









Как рассказали местные жители, на кладбище похоронено немало переселенцев, хотя в Матютах есть свой погост. Но те, кто не увозил умерших родных на родину, выбирали местом последнего приюта это кладбище и хоронили их в стану. Здесь же могила ликвидатора аварии на ЧАЭС, но уже из местных жителей, — Владимира Васильевича Галочкина.

















В Ходоровке поминальную службу провел священник Спасо-Вознесенского храма Василий Шепелевич. На панихиде присутствовали местные жители, председатель Ленинского сельского Совета Александр Минаков, управляющий делами сельисполкома Эмма Крышталева и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Владимир Чикизов.





Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова