ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый лидер Белорусского независимого профсоюза: Нужно идти к людям

26.04.2019 19:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Максим Позняков рассказал «Салідарнасці» о своих первых шагах на посту председателя.


Максим Позняков. Фото facebook.com/niezaliezhnyprafsajuz

20 апреля в Минске прошел ХІ съезд Белорусского независимого профсоюза, на котором 35-летний Максим Позняков был избран председателем объединения. До этого момента он был заместителем председателя первичной организации БНП на ОАО «Нафтан».

Смена руководства прошла на фоне беспрецедентного давления на Белорусский независимый профсоюз. С начала года Независимый профсоюз горняков покинула тысяча человек из-за давления со стороны ОАО «Беларуськалий». В связи с этим сотни неравнодушных со всего мира требуют от белорусских властей прекратить преследование по профсоюзному признаку.

Новый лидер старейшего независимого профсоюза Беларуси рассказал «Салідарнасці» о впечатлении от первых дней руководства, о вызовах, которые стоят перед организацией и первых шагах на посту.


— Во-первых, есть ощущение гордости и благодарности делегатам съезда за доверие быть руководителем организации ближайшие четыре года. Также понимаю большую ответственность за профсоюз, за те первые шаги, которые предстоит сделать для развития нашей организации в это непростое время. 

Главным вызовом для себя Максим Позняков сейчас считает накат на Независимый профсоюз горняков:

— Отбить это волну — это первоочередная задача сегодня для нашей организации. Ведь НПГ является одной из самых многочисленных наших организаций.  

По словам профсоюзного лидера, акция солидарности с профсоюзом как внутри страны, так и на международном уровне стала неожиданностью для властей:

— По сведениям, которые к нам доходят, давление уменьшилось. Такой большой волны выхода из профсоюза горняков, которую мы наблюдали, теперь нет. Но нам нужно еще все проверить, проанализировать. Со дня на день соберется Совет представителей профсоюзов горняков, где будут подведены итоги и станет ясно, прекратилось это давление или нет.   


Что до международного флешмоба в поддержку Независимого профсоюза горняков, то я думаю, он заставил задуматься и руководство «Беларуськалия», и солигорские власти. Убежден, что они не ожидали, что эта поддержка будет расти как снежный ком.

Говоря о ближайших планах, Максим Позняков подчеркнул, что работа в профсоюзе требует ежедневной отдачи:

— Нужно идти к людям, в народ. Объяснять рабочим, что такое профсоюзное объединение, в чем его сила. Необходимо продолжать работу по заключению коллективных соглашений, например, с «Нафтаном». Продолжится работа и с «Белнефтехимом» по заключению Тарифного соглашения, которое будет распространяться на весь концерн. Но главное, повторюсь, идти к людям, создавать новые ячейки, поддерживать работу действующих.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Позняков рассказал «Салідарнасці» о своих первых шагах на посту председателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Одноклассники открыли вертикальные видео для пользователей и рекламодателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика