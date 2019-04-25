ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срочно нужны дожди: почти вся Беларусь закрыта для посещения лесов

26.04.2019 18:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почти во всех районах Беларуси принято решение закрыть для посещения леса. Это связано с высокой пожароопасностью.

В стране необычно жаркая для апреля погода, к тому же около месяца почти не было дождей. Поэтому почти во всех регионах установлен IV класс пожарной опасности. Местные органы власти приняли решение закрыть леса. Это значит, что люди не могут приезжать в лес, отдыхать, прогуливаться, устраивать пикники и прочее. За нахождение в лесу в условиях запрета предусмотрено административное наказание — предупреждение или штраф до 1 базовой величины (25,5 руб.), пишет reform.by

На сайте Минлесхоза доступна карта, где можно увидеть, в каких районах леса закрыты, а в каких — открыты. Но нужно учитывать, что информация обновляется с задержкой. Так, во всей Брестской области, как информировали на сайте облисполкома, уже введен запрет на посещение лесов, и на карте она должна быть полностью красной. То же касается и Гомельской области.


Бресткая и Гомельская области должны быть красными

Также закрыты все районы Минской области, кроме Мядельского, и большинство районов в остальных областях.

Запрет призван снизить опасность возникновения новых пожаров, ведь именно действия людей — разведение костров, непотушенные окурки и т.д. — здесь являются главным фактором риска.

Запрет на посещение лесов будет снят, когда изменятся погодные условия, пройдут дожди.


За сутки с утра 25 до утра 26 апреля пожарные ликвидировали по стране 34 лесных пожара на площади около 80 гектаров.

В данный момент в Беларуси МЧС борется с несколькими серьезными лесными пожарами, в том числе вблизи Ольманских болот в Столинском районе и в Наровлянском районе. Они распространились на значительную площадь.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти во всех районах Беларуси принято решение закрыть для посещения леса. Это связано с высокой пожароопасностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • легкие летние мужские брюки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика