Срочно нужны дожди: почти вся Беларусь закрыта для посещения лесов

В стране необычно жаркая для апреля погода, к тому же около месяца почти не было дождей. Поэтому почти во всех регионах установлен IV класс пожарной опасности. Местные органы власти приняли решение закрыть леса. Это значит, что люди не могут приезжать в лес, отдыхать, прогуливаться, устраивать пикники и прочее. За нахождение в лесу в условиях запрета предусмотрено административное наказание — предупреждение или штраф до 1 базовой величины (25,5 руб.), пишет

На сайте Минлесхоза доступна карта, где можно увидеть, в каких районах леса закрыты, а в каких — открыты. Но нужно учитывать, что информация обновляется с задержкой. Так, во всей Брестской области, как информировали на сайте облисполкома, уже введен запрет на посещение лесов, и на карте она должна быть полностью красной. То же касается и Гомельской области.

Бресткая и Гомельская области должны быть красными





Также закрыты все районы Минской области, кроме Мядельского, и большинство районов в остальных областях.





Запрет призван снизить опасность возникновения новых пожаров, ведь именно действия людей — разведение костров, непотушенные окурки и т.д. — здесь являются главным фактором риска.





Запрет на посещение лесов будет снят, когда изменятся погодные условия, пройдут дожди.









За сутки с утра 25 до утра 26 апреля пожарные ликвидировали по стране 34 лесных пожара на площади около 80 гектаров.





В данный момент в Беларуси МЧС борется с несколькими серьезными лесными пожарами, в том числе вблизи Ольманских болот в Столинском районе и в Наровлянском районе. Они распространились на значительную площадь.



