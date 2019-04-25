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Вслед за Чернобыльским шляхом: "Первомая" тоже не будет
Источник материала: Партизан
Независимые профсоюзы отказались от акции на 1 Мая.
Белорусский конфедерация демократических профсоюзов приняла решение в 2019 году отказаться от проведения уличных акций 1 мая — в Международный день солидарности трудящихся.
Причина та же, что с Чернобыльским шляхом: не хотят платить милиции за охрану, сообщает
Отказ от акций подтвердил журналистам председатель Конфедерации Александр Ярошук — это решение приняли 11 апреля.
Причина отказа от акций, поясняет Ярошук, та же, что была у организаторов «Чернобыльского шляха»: милиции пришлось бы платить «сумасшедшие деньги», а это, говорит он, «издевательство над людьми, организацией, здравым смыслом». Если выбирать между тем, чтобы отказываться от оплаты, нарушая правила организации митингов, и тем, чтобы ничего не устраивать, второе будет более правильным, считает Ярошук.
«Чтобы что-то устраивать, нужны силы и готовность людей к массовым акциям, — говорит Ярошук. — А ни готовности, ни сил мы не видим. Люди еще не готовы выйти за свои права и принципы».
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Независимые профсоюзы отказались от акции на 1 Мая.
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