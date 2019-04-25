







Белорусский конфедерация демократических профсоюзов приняла решение в 2019 году отказаться от проведения уличных акций 1 мая — в Международный день солидарности трудящихся.





Радио «Свабода» . Причина та же, что с Чернобыльским шляхом: не хотят платить милиции за охрану, сообщает





Отказ от акций подтвердил журналистам председатель Конфедерации Александр Ярошук — это решение приняли 11 апреля.









Причина отказа от акций, поясняет Ярошук, та же, что была у организаторов «Чернобыльского шляха»: милиции пришлось бы платить «сумасшедшие деньги», а это, говорит он, «издевательство над людьми, организацией, здравым смыслом». Если выбирать между тем, чтобы отказываться от оплаты, нарушая правила организации митингов, и тем, чтобы ничего не устраивать, второе будет более правильным, считает Ярошук.





«Чтобы что-то устраивать, нужны силы и готовность людей к массовым акциям, — говорит Ярошук. — А ни готовности, ни сил мы не видим. Люди еще не готовы выйти за свои права и принципы».











