ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вслед за Чернобыльским шляхом: "Первомая" тоже не будет

26.04.2019 18:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Независимые профсоюзы отказались от акции на 1 Мая.



Белорусский конфедерация демократических профсоюзов приняла решение в 2019 году отказаться от проведения уличных акций 1 мая — в Международный день солидарности трудящихся. 

Причина та же, что с Чернобыльским шляхом: не хотят платить милиции за охрану, сообщает Радио «Свабода».

Отказ от акций подтвердил журналистам председатель Конфедерации Александр Ярошук — это решение приняли 11 апреля.


Причина отказа от акций, поясняет Ярошук, та же, что была у организаторов «Чернобыльского шляха»: милиции пришлось бы платить «сумасшедшие деньги», а это, говорит он, «издевательство над людьми, организацией, здравым смыслом». Если выбирать между тем, чтобы отказываться от оплаты, нарушая правила организации митингов, и тем, чтобы ничего не устраивать, второе будет более правильным, считает Ярошук.

«Чтобы что-то устраивать, нужны силы и готовность людей к массовым акциям, — говорит Ярошук. — А ни готовности, ни сил мы не видим. Люди еще не готовы выйти за свои права и принципы».




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Независимые профсоюзы отказались от акции на 1 Мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 450 легкоатлетов приняли участие в международных соревнованиях «Дружба», проходивших в Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика