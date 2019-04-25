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Ким Чен Ын подарил Путину меч
Источник материала: Партизан
Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину меч после переговоров во Владивостоке.
Об этом сообщает RT.
«Это подарок, который я подготовил для вас... Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», - пояснил он.
В.Путин поблагодарил лидера КНДР и в ответ подарил ему монету, так как, согласно русской традиции, дарить ножи - плохая примета.
Напомним, что 25 апреля во Владивостоке состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину меч после переговоров во Владивостоке.
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