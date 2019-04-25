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Ким Чен Ын подарил Путину меч

26.04.2019 18:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину меч после переговоров во Владивостоке.



Об этом сообщает RT.

«Это подарок, который я подготовил для вас... Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», - пояснил он.

В.Путин поблагодарил лидера КНДР и в ответ подарил ему монету, так как, согласно русской традиции, дарить ножи - плохая примета.


Напомним, что 25 апреля во Владивостоке состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

 
 
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину меч после переговоров во Владивостоке.
 
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