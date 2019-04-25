Ким Чен Ын подарил Путину меч









Об этом сообщает RT.





«Это подарок, который я подготовил для вас... Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», - пояснил он.





В.Путин поблагодарил лидера КНДР и в ответ подарил ему монету, так как, согласно русской традиции, дарить ножи - плохая примета.









Напомним, что 25 апреля во Владивостоке состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.