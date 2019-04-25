Выпавшего из окна казармы солдата вывели из искусственной комы. Ему лучше

Еврорадио , что его состояние немного улучшилось. Мама 21-летнего солигорчанина Наталья Грицкевич рассказала, что его состояние немного улучшилось.





Андрея Макоеда призвали в белорусскую армию осенью 2018-го. Он служил в 120-й отдельной механизированной бригаде.









Напомним, утром 13 апреля сослуживцы нашли парня под окнами казармы “с признаками падения с высоты”. Следственный комитет начал уголовное дело по ч.1 статьи 145 УК — доведение до самоубийства.





В военном госпитале, куда после произошедшего доставили Макоеда, ему сделали две операции. В искусственной коме парень провёл более 10 дней.





Telegram-канал NEXTA 26 апреля сообщил, что причиной произошедшего с солдатом была дедовщина.

















Блогер NEXTA опирается на фотографию экрана с внутренним армейским документом, где написано о “систематическом унижении личного достоинства” рядового Макоеда.









