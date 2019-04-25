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Выпавшего из окна казармы солдата вывели из искусственной комы. Ему лучше
Источник материала: Партизан
Медики вывели из искусственной комы рядового Андрея Макоеда, выпавшего с четвёртого этажа казармы в Уручье под Минском.
Мама 21-летнего солигорчанина Наталья Грицкевич рассказала
Андрея Макоеда призвали в белорусскую армию осенью 2018-го. Он служил в 120-й отдельной механизированной бригаде.
Напомним, утром 13 апреля сослуживцы нашли парня под окнами казармы “с признаками падения с высоты”. Следственный комитет начал уголовное дело по ч.1 статьи 145 УК — доведение до самоубийства.
В военном госпитале, куда после произошедшего доставили Макоеда, ему сделали две операции. В искусственной коме парень провёл более 10 дней.
Telegram-канал NEXTA 26 апреля сообщил, что причиной произошедшего с солдатом была дедовщина.
Блогер NEXTA опирается на фотографию экрана с внутренним армейским документом, где написано о “систематическом унижении личного достоинства” рядового Макоеда.
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Медики вывели из искусственной комы рядового Андрея Макоеда, выпавшего с четвёртого этажа казармы в Уручье под Минском.
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