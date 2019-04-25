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Выпавшего из окна казармы солдата вывели из искусственной комы. Ему лучше

26.04.2019 17:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медики вывели из искусственной комы рядового Андрея Макоеда, выпавшего с четвёртого этажа казармы в Уручье под Минском.

Мама 21-летнего солигорчанина Наталья Грицкевич рассказала Еврорадио, что его состояние немного улучшилось.

Андрея Макоеда призвали в белорусскую армию осенью 2018-го. Он служил в 120-й отдельной механизированной бригаде.


Напомним, утром 13 апреля сослуживцы нашли парня под окнами казармы “с признаками падения с высоты”. Следственный комитет начал уголовное дело по ч.1 статьи 145 УК — доведение до самоубийства. 

В военном госпитале, куда после произошедшего доставили Макоеда, ему сделали две операции. В искусственной коме парень провёл более 10 дней.

Telegram-канал NEXTA 26 апреля сообщил, что причиной произошедшего с солдатом была дедовщина. 




Блогер NEXTA опирается на фотографию экрана с внутренним армейским документом, где написано о “систематическом унижении личного достоинства” рядового Макоеда.



 
 
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Медики вывели из искусственной комы рядового Андрея Макоеда, выпавшего с четвёртого этажа казармы в Уручье под Минском.
 
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