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В России заявили об умышленном загрязнении нефти. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Партизан
В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Транснефть».
В компании «Транснефть» назвали загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» умышленным.
В компании утверждают, что хлорорганику вбросили в трубопровод через частный «Самаратранснефтьтерминал», который обслуживает ряд небольших производителей.
Следственные действия идут в офисах нескольких частных организаций в Самаре.
Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, 19 апреля сообщили в Беларуси. Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, включая бензин.
В «Транснефти» сообщили о повышенном содержании хлоридов в нефти и обещали наладить поставки «чистого» сырья.
Транзит российской нефти из-за случившегося остановили Польша, Украина и Германия.
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В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Транснефть».
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