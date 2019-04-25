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В России заявили об умышленном загрязнении нефти. Возбуждено уголовное дело

26.04.2019 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Транснефть».

В России заявили об умышленном загрязнении нефти. Возбуждено уголовное дело
В компании «Транснефть» назвали загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» умышленным.

В компании утверждают, что хлорорганику вбросили в трубопровод через частный «Самаратранснефтьтерминал», который обслуживает ряд небольших производителей.

Следственные действия идут в офисах нескольких частных организаций в Самаре. 

Другие подробности пока неизвестны.


Напомним, о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, 19 апреля сообщили в Беларуси. Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, включая бензин. 

В «Транснефти» сообщили о повышенном содержании хлоридов в нефти и обещали наладить поставки «чистого» сырья.

Транзит российской нефти из-за случившегося остановили Польша, Украина и Германия.



 
Теги: Минск
 
 
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В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Транснефть».
 
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