Трамп уверен, что расследование Мюллера полностью доказало его невиновность

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп, говоря об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, пошутил, что он может быть виновен лишь в том, что он - отличный президент.

"Если я в чем-то и виновен, то в том, что я отличный президент", - сказал Д.Трамп.

Д.Трамп заявил, что в истории США еще не было более открытого президента, чем он. Он отметил, что позволил в рамках расследования Р.Мюллера опросить своих подчиненных и такой прозрачности со стороны администрации США "вообще никогда не было". Администрация Д.Трампа передала следователям 1,4 млн документов, показания дали 500 человек, отметил президент.

Президент США вновь подчеркнул, что Р.Мюллер не нашел доказательств сговора его штаба с Россией. "И результат: нет сговора, нет препятствования правосудию. И первое, что они (демократы - ИФ) сказали: давайте еще раз. А я сказал: нет. Нам нужно управлять страной!" - заявил Д.Трамп.

"Идет чистая политическая охота на ведьм. Мы не делали ничего плохого. Единственное, что я сделал - это сделал нашу страну сильнее", - подчеркнул президент. Он заявил, что расследование Р.Мюллера окончено и нет необходимости начинать новые расследования.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В то же время Демократическая партия сразу после публикации отредактированной версии доклада Р.Мюллера потребовала, чтобы ей предоставили дополнительные сведения по расследованию. Также демократы пообещали инициировать новые расследования в отношении президента. В четверг несколько комитетов Палаты представителей, возглавляемой демократами, затребовали документы, связанные с недавним увольнением Д.Трампом нескольких сотрудников министерства внутренней безопасности США.